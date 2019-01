Teš in rudnik po prvotnem planu

Velenje – Velenjski župan Bojan Kontič ni zadovoljen z odgovori holdinga Slovenske elektrarne (HSE), ki jih je zahteval decembra in prejel pred dnevi. Na HSE pravijo, da se pogoji za obratovanje bloka 6 do leta 2054 niso spremenili, občasno in do leta 2030 pa tudi bloka 5. Možnosti uvoza tujega premoga ali drugega goriva so proučili le zaradi ocene tveganj ob morebitnem izpadu proizvodnje ali začasnem znižanju energetske vrednosti velenjskega lignita.



Kontič je vprašanja poslovodstvu HSE poslal 20. decembra. V petek je sporočil, da ni prejel vseh odgovorov, hkrati pa zamolčal, da so se predstavniki mestne občine Velenje in HSE 28. decembra. A predstavniki občine na sestanku očitno niso postavljali vprašanj, koliko delovnih mest bo v Premogovniku Velenje (PV) in Termoelektrarni Šoštanj (Teš) v prihodnjih letih glede na to, da v PV govorijo o dvesto presežnih delavcih. Prav tako ne, kakšna je primerna cena premoga iz PV, ki bi rudarjem zagotavljala ustrezne plače, in tudi ne, zakaj Teš podražitev emisijskih kuponov prenaša v ceno toplotne energije za Šaleško dolino. Kontič je poudaril, da dolina nikoli ni privolila v istočasno delovanje B6 in B5, saj to čezmerno onesnažuje dolino.



Na HSE so nam pojasnili, da bo ekološko revitaliziran B5 predvidoma obratoval do leta 2030 ob povečanih potrebah po električni energiji ali kot nadomestilo za B6 ob remontih.



Zalog premoga, ki je predviden za odkopavanje, je bilo po elaboratu o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov mineralnih surovin iz decembra 2017 113,8 milijona ton, zdaj pa ima PV na razpolago še 110,5 milijona ton.

»Proizvodni plan PV do leta 2027 znaša povprečno 3,5 milijona ton premoga in je tudi do leta 2030 še vedno nad tremi milijoni ton, nato pa se letni odkop počasi niža. Količine so usklajene s strategijo delovanja Teš do konca obratovanja B6. Obratovanje B6, katerega osnovni cilj in tehnološka zasnova je uporaba domačega primarnega vira – velenjskega lignita, je predvideno do leta 2054, ko se bo iztekla življenjska doba B6,« so na HSE povzeli pojasnila, ki sta jih Kontiču poslala generalni direktor Matjaž Marovt in finančni direktor Stojan Nikolić.



Na HSE pravijo, da bo Skupina PV prihodnjih deset let povprečno zaposlovala 2000 delavcev, od tega 53 odstotkov v PV pri pridobivanju premoga, preostale v hčerinskih družbah. Odkupna cena premoga bo prav tako tudi v prihodnjih letih znašala 2,75 evra za gigadžul.



Velenjski rudnik medtem nadaljuje leta 2014 začeto finančno in poslovno prestrukturiranje. Temu je po naših informacijah služil tudi poziv generalnega direktorja PV Ludvika Goloba zaposlenim k upokojevanju, v katerem je za leto 2018 napovedal 4,2 milijona evrov izgube zaradi težkih razmer na odkopnih poljih in nujnost zmanjšanja stroškov dela. V prihodnjih letih bi izgubo izničili z zmanjšanjem števila zaposlenih za dvesto, to pa bi lahko storili z mehkimi metodami.



Včeraj so nam v PV pojasnili, da se je lani iz skupine PV že upokojilo 71 delavcev, konec leta je pogoje za upokojitev izpolnjevalo 114 delavcev, januarja pa se jih je upokojilo še 41. Trenutno jih ima pogoje za upokojitev 73, letos se bo to število povečalo na 201 delavca.