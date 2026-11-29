V Kranju se v drugem krogu volitev za županski stolček merita politolog Janez Černe, ki se je na volitve podal s podpisi volivcev in učiteljica Irena Dolenc, ki je kandidatka NSi s široko podporo političnih strank desnega pola.

Po delnih izidih kaže na zmago Irene Dolenc. Po preštetih 74,86 odstotka glasovnic je prejela 65,86 odstotka glasov, njen protikandidat Janez Černe pa 34,14 odstotka. Na volišča je prišlo 31,08 odstotka volivcev.

V volilnem štabu Irene Dolenc se je po prvih objavljenih podatkih o preštetih glasovnicah razpoloženje prelevilo iz precejšnje napetosti v veliko veselje, saj je bila po 15 odstotkih preštetih glasovnic v ogromni prednosti – zanjo je namreč do takrat glasovalo okoli 66 odstotka volilk in volilcev, za Černeta pa 33 odstotkov.

Napovedala je, da se bo potrudila biti dobra županja. Če bo zmagala, bo prva županja v zgodovini Kranja. Ob tem je opozorila, da je županj še vedno premalo, čeprav so ženske po njenih besedah enako pametne, preudarne in sposobne voditi občine kot moški.

Po zaprtju volišč izide drugega kroga čakata v starem mestnem jedru. Oba imata dober občutek glede podpore volivcev in sta glede rezultata optimistična. Izid je sicer precej nejasen, saj pred drugim krogom niso objavili nobene javnomnenjske raziskave, ki bi nakazala, kdo bo novi župan Kranja.

Do 16. ure je glasovalo 29,62 odstotka volilnih udeležencev, kar je 12.437 od 41.986 vseh, ki so svoj glas lahko oddali. Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani po 20:00 uri. V prvem krogu je Černe med sedmimi kandidati zbral 28,18, Dolenc pa 25,27 odstotka glasov.

Irena Dolenc pravi, da bi izvolitev za županjo pomenila veliko zmago, saj je v Sloveniji zelo malo županj. FOTO: Dejan Javornik

V štabu Černeta se zbirajo podporniki in člani ekipe, že naj bi bilo čutiti nekaj vznemirjena. Černe je povedal, da se v drugem krogu vse stvari premešajo na novo. Meni, da so naredili odlično kampanjo in poudaril, da so odzivi s terena so dobri ter da so na trnih.

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»Zdaj gre pa zares, vsi smo na trnih in napeto čakamo rezultate. Mislim, da smo naredili vse v predvolilni kampaniji, s terena prihajajo dobre novice in lahko rečem, da sem zelo optimističen,« je tik pred koncem glasovanja povedal Černe, ki je svoj glas v drugem krogu županskih volitev oddal na svojem volišču v Osnovni šoli Matije Čopa na Planini v Kranju.

»Dan sem preživel z družino, bili smo na kosilu pri mami, potem smo se družili s prijatelji, znanci in vsemi, ki so pomagali pri volilni kampanji in naši listi Mi smo iz Kranja,« je dodal.

Janez Černe: »Zdaj gre pa zares, vsi smo na trnih in napeto čakamo rezultate.« FOTO: Dejan Javornik

Glede očitkov, da naj bi on stal za posnetki pogovorov Matjaža Rakovca in Zorana Stevanovića o kupovanju zemljišča za pravoslavno cerkev, je dejal: »Gre za zelo poceni poskus, da se me potegne v to afero, pri kateri nikakor nisem sodeloval.«

Občino Kranj je do sedaj le enkrat vodila ženska. Irena Dolenc pravi, da je prejela široko politilčno podporo. Meni, da je prepričala večino volivcev in verjame v dober rezultat. Dodaja, da je bila kampanja zelo umirjena, da nikomur ni »nastavljala polen«.

Irena Dolenc ob volitvah prvega kroga sploh ni imela svojega volilnega štaba. FOTO: Dejan Javornik

»Občutki so dobri. Na terenu sem se med ljudmi zelo dobro počutila. Ogromno je bilo stiskov rok, objemov in spodbud. Ljudje želijo spremembo v Kranju. Res računam na pozitiven rezultat,« je povedala Irena Dolenc. »Krajani držijo z menoj,« je še poudarila.

»Grem seveda na zmago! Če ne bi bilo tako, sploh ne bi kandidirala za županjo Kranja. Športnik ne gre na tekmo, če ni dobro pripravljen in jaz sem zelo dobro pripravljena,« je dejala Irena Dolenc tik pred koncem glasovanja ob prihodu v volilni štab.

Zanimivo je, da Irena Dolenc ob volitvah prvega kroga sploh ni imela svojega volilnega štaba, saj so doma praznovali rojstni dan njene hčerke, danes pa so se njeni podporniki vse od konca glasovanja naprej zbirali v lokalu v starem mestnem jedru Kranja, čez cesto od njenega protikandidata Janeza Černeta.

»Zelo skromna oseba sem in tudi danes sem preživela v krogu družine, popoldan pa so se nam pridružili še prijatelji in podporniki. Tako je hitro minilo, da so nas iz volilnega štaba morali poklicati in povedati, da so novinarji že tem in nas čakajo.«

Če bi bila Irena Dolenc izvoljena, bi bila uradno prva ženska na županski funkciji v zgodovini Kranja in druga ženska na čelu Kranja. Pred njo je občino v letih 1947 in 1948 vodila Mara Ogrizek, vendar je bila takrat predsednica Mestnega ljudskega odbora Kranj. Na položaj je bila imenovana, ne pa izvoljena. Irena Dolenc bi tako postala prva ženska, ki bi bila za vodenje Kranja izvoljena na županskih volitvah.

»Če bi bila izvoljena za županjo, bi bila to velika zmaga tudi v tem pogledu, saj je v Sloveniji zelo malo županj,« je še dejala.

Černe rezultate skupaj z ekipo pričakuje v prostorih, ki so jih za volilno kampanjo uredili na Prešernovi ulici. Le nekaj metrov stran na izide čaka njegova protikandidatka. Rezultate prvega kroga je skupaj z družino in prijatelji pričakala doma, tokrat pa jih bo v zgornjih prostorih picerije, katere lastnik je letošnji županski kandidat Resnice Vekoslav Panigaz. Ta je med sedmimi kandidati zasedel zadnje mesto, v drugem krogu pa za županjo podprl Ireno Dolenc.

Černe, ki je rojen leta 1982, je pred letošnjo kandidaturo sedem let opravljal funkcijo podžupana. Junija leta 2025 pa ga je dosedanji župan Matjaž Rakovec razrešil s položaja. Spor se je zgodil zaradi različnih pogledov pri imenovanju direktorja Prešernovega gledališča Kranj.

Irena Dolenc, rojena leta 1968, je dolgoletna članica NSi predsednica mestnega odbora stranke v Kranju.

V mestu, kjer je v prvem krogu volitev politolog zbral 28, učiteljica pa 25 odstotkov glasov, bo odločilno predvsem vprašanje, kdo zna od države za mesto iztržiti več. Razlika dobrih 600 glasov po prvem krogu pomeni, da bodo o novem županu ali županji odločali tisti, ki prvega kroga niso videli kot prepričljivo ponudbo, na Delovem soočenju pa smo lahko videli, kako različno si kandidata predstavljata prihodnjih osem let razvoja tretje največje občine v državi.

Soočenje je razkrilo tudi globoke razlike v pogledu na vodenje mesta, in sicer od problematike odlagališča v Tenetišah, do zamud pri zdravstvenih, prometnih in šolskih projektih.

V ospredje so stopile še teme, ki neposredno zadevajo vsakdan Kranjčanov: parkirišča, vrtec, železnica, varnost in integracija priseljencev. Vsak po svoje sta govorila o mestnih prioritetah, oba pa stavita na boljše povezovanje in hitrejšo izvedbo projektov.

Irena Dolenc je v soočenju povedala, da je od Nove Slovenije za kampanjo prejela 4400 evrov za župansko kandidaturo in dodatnih 1850 evrov za kampanjo svetniške liste. Skupaj je torej razpolagala s 6250 evri strankarskih sredstev. Jani Černe je za kampanjo porabil okoli 15.000 evrov.