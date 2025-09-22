Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

V soboto, 27. septembra 2025, točno opoldne bodo mobilni telefoni po vsej Sloveniji zazvonili z glasnim piskom in prikazali testno opozorilno potisno sporočilo. Gre za javno testiranje Sistema javnega obveščanja in alarmiranja po mobilnih javnih omrežjih – SI-ALARM, ki ga izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v sodelovanju z mobilnimi operaterji.

Kaj je SI-ALARM in zakaj se uvaja?

SI-ALARM je nov sodoben sistem, ki omogoča hitro in ciljno geografsko usmerjeno obveščanje prebivalstva prek mobilnih telefonov v primeru naravnih in drugih nesreč večjega obsega. Sistem dopolnjuje obstoječe načine alarmiranja, kot so sirene, mediji in spletna obvestila, z eno prednostjo; neposredno in takojšnjo dostavo informacij vsakemu posamezniku na mobilno napravo.

V nujnih primerih je hitrost ključna. SI-ALARM omogoča neposredno komuniciranje z ljudmi na prizadetih območjih, s čimer se izboljšata odzivnost in možnost pravočasnega ukrepanja.

Kako bo videti testno sporočilo?

Na dan testiranja bo vsaka mobilna naprava, ki bo priključena na slovensko mobilno omrežje, prejela potisno sporočilo z značilnim glasnim zvočnim signalom. Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu telefona, brez potrebe po potrditvi ali odprtju aplikacije. Opozorilni ton bo glasen in prepoznaven.

Sporočilo bo jasno označeno kot TEST, saj gre zgolj za preizkus delovanja sistema. Zato se vsem prebivalcem svetuje, da ostanete mirni in, da sporočilo sprejmete z razumevanjem, saj ne gre za dejansko nevarnost, ampak za nujno pripravo na morebitne prihodnje situacije, v katerih bo SI-ALARM morda reševal življenja.

Kaj boste prejeli na mobilni telefon? NACIONALNO OPOZORILO: »SI-ALARM To je testno sporočilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč. Država je ta sistem vzpostavila za večjo zaščito ljudi, živali in premoženja. TEST TEST TEST«

Zakaj je testiranje pomembno?

Cilj testiranja je preveriti delovanje sistema v praksi, zagotoviti tehnično ustreznost ter seznaniti javnost z obliko in vsebino opozorilnih sporočil. Le če sistem dobro deluje, lahko ob dejanski nevarnosti učinkovito zaščiti ljudi. Zato je pomembno, da se tudi prebivalci seznanijo, kako opozorilo izgleda in kako nanj pravilno odreagirati.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Ministrstvo za digitalno preobrazbo uporabnikom priporočata, da posodobijo programsko opremo svojih telefonov na najnovejšo različico, še posebej to velja za uporabnike telefonov Apple.

SI-ALARM je eno najpomembnejših orodij za množično obveščanje v primeru izrednih dogodkov. Njegov namen je zmanjševati tveganje za zdravje, življenje in premoženje ljudi.

Pomembne informacije za prejemnike Prejem potisnih sporočil je samodejen; za uporabo ni potrebna registracija ali nameščanje aplikacije, prav tako ni potrebna podatkovna povezava, zadostuje povezava mobilnega telefona v mobilno omrežje. Sporočilo se ob prejemu samodejno prikaže na zaslonu telefona, na kar uporabnika opozori značilni zvočni signal (zelo glasen pisk). Sporočilo se izbriše ob prvi uporabnikovi interakciji. Zgodovina prejetih sporočil je vidna v nastavitvah telefona, kjer lahko uporabnik ureja tudi posamezne parametre prejemanja sporočil. Za pravilno delovanje sistema je pomembno, da uporabniki redno nameščajo posodobitve svojih mobilnih telefonov. Sistem deluje na vseh mobilnih telefonih; ne le na pametnih, ampak tudi na starejših modelih, ne glede na vrsto naročniškega ali predplačniškega razmerja. Sporočila se pošiljajo enosmerno – od URSZR do uporabnikov –, brez možnosti povratne komunikacije oziroma neposrednega odgovora na prejeto poročilo. Prejem sporočil je za uporabnika brezplačen.

Več o sistemu javnega obveščanja in alarmiranja najdete tudi TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za digitalno preobrazbo