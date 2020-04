Težave z depešo

Predstavniki Društva novinarjev Slovenije se seje ne bodo udeležili. FOTO: Igor Modic/Delo

Na današnji nujni seji odborov, ki so jo zahtevale poslanske skupine SD, LMŠ, Levica in SAB – začela se je od 11. uri – razpravljajo o vladinem pismu Svetu Evrope, ki je bilo odgovor na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravicev zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Sloveniji.Vsebino dopisa, ki jo je v imenu slovenske vlade poslal vladni urad za komuniciranje (Ukom), so opozicijske stranke LMŠ, SD, SAB in Levica (v Levici so zunanjega ministra pozvali k odstopu) ocenile kot škodljivo, dojele so jo kot zlorabo oblasti za politične namene, od dopisa so se distancirale tudi koalicijske SMC, NSi in Desus.V današnjem tvitu je ministerzapisal, da je vabljen na sejo »zaradi neobstoječe ‘Logarjeve depeše’«, iz Društva novinarjev Slovenije po so že včeraj sporočili, da se seje, na katero so bili povabljeni, ne nameravajo udeležiti, ker so stališče do depeše, »ki blati ugled države, predvsem pa sramoti profesionalno novinarstvo v slovenskem in evropskem medijskem prostoru«, javno že izrazili., vodja urada vlade za komuniciranje, je za Delo povedal , da z vsebino depeše predsednik vladein zunanji minister Anže Logar nista bila seznanjena, a da je šlo za proceduro, ki ji sledijo tudi sicer, ko vladni urad za komuniciranje prejme novinarska vprašanja in nanje odgovori, ne da bi o tem posebej obveščal visoke vladne funkcionarje.Predsednica odbora za kulturoje besedo najprej dala predlagateljem,je v njihovem imenu povedal: »Depeša je neprimerna in nedopustna. Upravičeno je bilo pričakovanje, da bo vlada opozorilo razumela resno, odziv nanj pa je bil nasprotje od pričakovanega taktnega diplomatskega odziva na opozorilo komisarke, bil je enostranski politični pamflet, ki ne dosega standardov diplomatske korespondence. Gre za nesprejemljiv incident, ko vlada blati večino slovenskega novinarstva, to pismo blati ugled Republike Slovenije in nadaljuje vojno proti medijem. Zloraba diplomatske korespondence je škodljiva za Republiko Slovenijo ... SDS partikularnih interesov svoje stranke ne bi smela postavljati pred interese Slovenije. Vlada je Svetu Evrope poslala izkrivljeno sliko medijske krajine, depeša je problem strateške usmeritve slovenske zunanje politike, usmerja nas k skupini držav, kjer omejujejo svobodo in neodvisnost medijev in uporabljajo sovražno retoriko.«Zunanji ministerje v razpravi omenil dve neresnici, po njegovem mnenju ne ge ne za depešo in je niso pripravili na zunanjem ministrstvu: »Laž je navedba, da gre za depešo, Logarjeve depeše ni, Logarjeva depeša ne obstaja. Druga laž: dokument so pripravili na zunanjem ministrstvu. Želim, da predstavniki opozicije ne bi bili obremenjeni s politiziranjem, da bi se javno kritiziralo posamezne ministre te vlade, še posebej zdaj. Dopis komisarke je imel datum 3. april, odgovor Ukoma pa se sploh ne nanaša na to sporočilo! Vzrok za posredovanje odgovora je bila obtožba, objavljena na portalu Sveta Evrope 26. marca, da predsednik vlade pritiska na medije. Se vlada lahko odzove na take obtožbe? Seveda, temu je namenjena stran Sveta Evrope. Vlada se je odzvala na obtožbe posameznikov iz medijskega prostora. So ti posamezniki politično motivirani? To ni stvar ministrstva za zunanje zadeve.«»​​Obstaja pa depeša: ekskluzivno vam jo bom razkril – nima oznake tajnosti, posredovana je bila na več kot 200 naslovov. V uvodnem delu je navodilo veleposlaniku pri misiji v Strasbourgu, naj preda odgovor vlade glede obtožb na portalu in naj hkrati opravi pogovor s štirimi ključnimi sporočili in ga preda predstavniku Ovseja za svobodo medijev. Med štirimi ključnimi sporočili so: slovenska vlada se zavzema za svobodo in neodvisnost novinarjev, podpiramo delo Sveta Evrope, zagotavljamo tudi, da slovenska vlada odločno nasprotuje vsakršni komunikaciji, ki bi bila grožnja novinarskemu delu. To je edina depeša MZZ kot odgovor na očitke na portalu Sveta Evrope.«Minister Logar je po svojem nastopu zaradi drugih obveznosti odšel, na kar se je Violeta Tomič odzvala: »Minister nas je popljuval, polil z gnojnico in odšel.« Poslankaje na to dodala: »Minister je dobro detektiral in argumentirano razložil, kakšno mineštro ste zakuhali pri pripravi te seje. Prosila bi, da se preneha z napadi na ministra za zunanje zadeve.«Direktor RTV Slovenija: »Precej stvari v dopisu vlade ne drži. Vesel bom, če trenutna vlada ne bo odpoklicala članov nadzornega sveta. Z vlado maksimalno sodelujemo, ko pa prebereš vladni dokument, ki tega stanja ne odraža, je čas za pogovor. Pričakujemo spoštovanje našega dela. Upam, da se bomo špogovrajali o tem, kako skupaj lahko delamo bolje.«Podpredsednik Združenja novinarjev in publicistov: »Včeraj smo oblikovali stališče, upam, da ga bodo mediji povzeli. Ne glede na to, kaj si kdo misli o politični primernosti ali neprimernosti je vsebina depeše faktografska in izpostavlja ključne probleme slovenskega medijskega prostora. Glavna težava slovenskih medijev je pomanjkanje pluralizma.«