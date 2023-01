Težave zaradi vetra, jutri možni snežni zameti in vetrolomi

Zaradi močnega vetra je Agencija za okolje (Arso) tudi za danes izdala oranžno vremensko opozorilo za večino države. Veter je težave povzročal že sinoči, predvsem na ilirskobistriškem, kjer so sunki burje podrli več dreves. Še bolj vetrovno bo jutri, ko je ob sneženju pričakovati tudi snežne zamete in vetrolome.

Danes bo po napovedih Arsa pretežno oblačno in vetrovno, ponekod bo rahlo snežilo, v noči na ponedeljek pa se bo veter še krepil, najmočnejši bo v jutranjih urah. Burja bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti do 140 kilometrov na uro. Na Bovškem, pod Karavankami in v višjih legah severovzhodne Slovenije bodo hitrosti severovzhodnika med 70 in 100 kilometrov na uro.

Zjutraj se bodo krepile tudi padavine. Do jutrišnjega večera bo na Kočevskem in Notranjskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov večinoma suhega snega. Drugod bo snega manj, v Pomurju bo deževalo. Arso ob tem opozarja, da bo veter gradil snežne zamete, možni bodo tudi vetrolomi. »Bodite pozorni in pripravljeni,« so zapisali na Twitterju.

Veter je težave povzročal že v soboto zvečer, predvsem na ilirskobistriškem. Sunki burje so podrli več dreves, v Kilovčah je podrto drevo obviselo na električnem daljnovodu. Zaradi iskrenja daljnovoda so delavci Elektra Primorske začasno odklopili elektriko, gasilci PGD Ilirska Bistrica pa so drevo razžagali in umaknili. Sunek burje je v Ilirski Bistrici odkril tudi del ostrešja stanovanjske hiše.