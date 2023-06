Težave zaradi neurejene kanalizacije sredi Portoroža

V nadaljevanju preberite:

»Smrad prihaja iz greznice sosedov nad nami in iz njihovih dograjenih objektov za osrednjo stavbo. Težave s tem trajajo že več let. Imeli smo celo izliv fekalij v naš del hiše, ki se nahaja v pritličju. Po številnih obljubah in celo inšpektorjevi odločbi se še ni spremenilo nič. To se dogaja sredi turističnega kraja,« sta ogorčena zakonca, solastnika Vile Milada ob portoroški promenadi, tik pod hotelom Metropol.

Sogovornika pojasnjujeta, da v njihovem stanovanju, predvsem v spalnici, in v eni od sob, namenjeni za oddajo, zaradi smradu iz greznice ni mogoče bivati. Fekalije pa se po njunih besedah izlivajo skozi dotrajane cevi celo na skupno dvorišče. Oddajajo lahko le studio, ki je na drugi strani hiše. Že več let se zaradi tega obračata tako na občino kot na inšpektorat.

Kako je ukrepal inšpektor, v kakšni fazi je postopek in kaj sledi? Kaj določa občinski odlok v zvezi z odpadnimi vodami? Kako je s širšo sliko glede urejenosti kanalizacijskih priključkov v piranski občini?