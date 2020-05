FOTO:Težka preizkušnja za gostince

Gostinci, ki bodo v ponedeljek lahko odprli tudi notranjost svojih lokalov, bodo skupaj s turističnimi delavci morali upoštevati higienska priporočila med epidemijo, ki jih je včeraj objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije, je dejal, da zaščitni ukrepi temeljijo predvsem na vzdrževanju medsebojne razdalje in poostreni higieni. Bolj kot novi higienski standardi lastnike restavracij in lokalov skrbi, kako bo z obiskom. Dosedanje izkušnje so zelo različne. »Podobne ukrepe zaradi koronavirusa sprejemajo tudi v drugih državah in se je treba pač ...