Kadmij, svinec, cink in arzen morajo stran od otrok

Mestna občina in država sta do zdaj v Celju sanirali devet igrišč pri vrtcih in igrišče na Savinjskem nabrežju. Ostali so še trije vrtci, v katerih je po analizah izpred osmih let zemlja najbolj onesnažena, presežene so kritične vrednosti kadmija, svinca, cinka in arzena. Enoto Čira čara gradijo in sproti sanirajo zemljino, enota Gaberje bo na vrsti prihodnje leto, po končani sanaciji enote Sonce, kjer je vse pripravljeno za začetek del.

Onesnaženo zemljino vrtčevskih igrišč v Celju so začeli menjavati po velikih pritiskih staršev, ki so leta 2016 na igrišču novozgrajenega vrtca na Hudinji našli žlindro. Pokazalo se je, da vrtec stoji na industrijskih odpadkih. Sprva so starši sami naročili analizo, nato jo je naročila še občina. Analiza tal na igriščih celjskih vrtcev je že leta 2005 pokazala, da ima večina igrišč presežene mejne in opozorilne vrednosti kadmija in svinca, analiza leta 2017 je bila bolj dramatična. Pokazalo se je, da so na več igriščih presežene tudi kritične vrednosti več težkih kovin. Zemljino je bilo treba zamenjati.