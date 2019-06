»Težko je živeti, če sovražiš svoje telo«

Liam Virag je na prvi pogled običajen fant, ki bo šel jeseni na maturo, nato pa študirat medicino. Od vrstnikov ga loči izkušnja, ki bi marsikoga zlomila, njemu pa je dala krila. Pred petimi meseci se je odpravil v Beograd k dr. ­Miroslavu Đorđeviću na operacijo spola. Rodil si se kot deklica, a že zgodaj začutil, da se ne počutiš dobro v svojem telesu.Že pri treh ali štirih letih so mi bile všeč fantovske stvari, nisem se odzival na svoje ime, sovražil sem dolge lase. Starši so me pustili biti to, kar sem, niso me silili, da se moram drugače obnašati. Nato sem začutil, da so mi všeč punce. Ko sem na youtubu ...