Težko sprejmejo Pahorjevo odločitev

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB (ZZB NOB) podpirajo vrnitev Narodnega doma, simbola slovenskega Trsta, ki bo prešel v roke slovenske manjšine, a so zgroženi nad tem, da se bo predsednik države Borut Pahor poklonil spomeniku pri bazoviški fojbi. Pahorja pozivajo, naj se tej nameri odpove, sicer se bodo oni odrekli njemu.



»Zelo težko je sprejeti odločitev, ki jo je sprejel predsednik Borut Pahor in njegov kabinet glede položitve venca k fojbi. To pomeni, da se bomo opravičili, da so nas Italijani napadli,« je menil predsednik zveze Marijan Križman. Prepričan je, da bi se moral predsednik države bistveno bolj zavzemati, da bi Italija sprejela poročilo mešane komisije zgodovinarjev o slovensko-italijanskih odnosih, ki v predalu čaka dolgih dvajset let. Kritičen je tudi do molka Slovenije zaradi nedavne uvedbe tržaškega občinskega praznika ob odhodu jugoslovanske vojske iz Trsta, ki je mesto po njegovih besedah pravzaprav osvobodila izpod fašističnega jarma.



ZZB NOB Pahorja poziva, naj od namere za poklon žrtvam bazoviške fojbe odstopi, saj so bili Slovenci žrtve italijanskega fašizma in ne obratno. Če pa bo Pahor to kljub temu storil, je Križman napovedal, da se mu bodo odrekli kot predsedniku, ki si prizadeva za ohranitev vrednot NOB. Predsednik komisije za zgodovino v ZZB NOB Slovenije Martin Premk je opozoril na manipulacije in poskus zgodovinskega revizionizma, ki ga italijanska politika izvaja na račun spomenika pri bazoviški fojbi, zato se mu zdi napovedano dejanje slovenskega predsednika legitimacija take interpretacije.



»Vrnitev narodnega doma je zgodovinska obveznost in bi se kot taka morala zgoditi, ne da bi se za to kaj zahtevalo. Italija pa je Sloveniji naložila davek,« je izpostavil Fabio Vallon, predsednik tržaškega odbora Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI – VZPI). Dodal je, da Italija do zdaj še ni niti pomislila, da bi se opravičila, ker je pred skoraj 80 leti, brez napovedi, napadla takratno Jugoslavijo.