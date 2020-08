Težnje po krepitvi vojske na meji

Ljubljana – Obrambni minister Matej Tonin in minister za notranje zadeve Aleš Hojs napovedujta prenovo pravil delovanja Slovenske vojske pri nadzoru meje, da bodo ta še »jasnejša in natančnejša«. Slovenska vojska bo pripravila štiri stopnje angažiranja vojakov po 37. členu zakona o obrambi, ki niso povsem primerljive z aktualnim stanjem, ko Slovenska vojska zagotavlja dnevno zmogljivost dveh pehotnih čet, kar je do 180 pripadnikov v dveh izmenah.



Nova ureditev, ki še ni v veljavi oziroma je še v stanju priprave, pa predvideva štiri stopnje angažiranja vojakov. Zelena stopnja bi pomenila aktivacijo 150 vojakov, rumena 400, oranžna 800, rdeča stopnja pa aktivacijo 2000 vojakov. Da gre za težnje politike po krepitvi vojske na meji, ki pa jo bo morala Slovenska vojska uskladiti s svojimi siceršnjimi nalogami, kaže tudi napoved, da bo večino svojih usposabljanj vojska v prihodnje izvajala na območjih ob južni meji. »Na terenu sem videl preveč žalostnih zgodb. Naredil bom vse, da našim ljudem zagotovimo varnost,« je ob tem čivknil Tonin, medtem ko je Hojs povečevanje števila pripadnikov Slovenske vojske napovedal že aprila, kot alternativo aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi.



Razlog za več pripadnikov Slovenske vojske na meji naj bi bilo, kot ugotavlja policija, »strmo povečanje« števila ilegalnih prehodov. Marca in aprila, ko so bile transportne komunikacije praktično prekinjene, države pa so močno poostrile nadzor na svojih mejah in v notranjosti, so na primer zaznali 563 oziroma 658 ilegalnih prehodov, julija pa že 2319.



Letos do konca julija so policisti sicer obravnavali 7409 ilegalnih prehodov državne meje, lani so jih v enakem obdobju 7504, kar pomeni, da je bilo v omenjenem obdobju letos 1,3 odstotka manj ilegalnih prehodov kot lani.



Povsem pozabljene pa naj ne bi bile tudi ideje, da bi vojska, ki sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade, pri opravljanju teh nalog dobila še začasna policijska pooblastila. Za tak predlog bi koalicija sicer morala najti podporo tudi v opoziciji, saj aktivacija 37.a člena zahteva dvotretjinsko večino, ki pa je ob aprilskem poskusu ni dobil.



Vojska sicer pri varovanju južne meje podpira policijo že od leta 2015.