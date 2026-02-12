Posledice motenj hranjenja so bile usodne za Nastjino športno kariero

Motnje hranjenja so v estetskih športih pogosto spregledana, a so resna težava, ki lahko usodno vpliva na zdravje in športno kariero. Nastja Podvratnik, nekdanja članica slovenske reprezentance v ritmični gimnastiki, je poudarila, da so k razvoju njenih težav prispevali notranji pritiski, primerjanje z drugimi in življenjske spremembe, ne pa pritisk trenerjev.

Ključno vlogo pri preprečevanju in prepoznavanju motenj hranjenja imajo trenerji in starši, potrebna je odprta komunikacija, saj potlačene stiske lahko vodijo v resne posledice. Njena izkušnja je opomin, da je zdravje vedno pomembnejše od športnih dosežkov ter da je pravočasno iskanje strokovne pomoči odločilnega pomena.