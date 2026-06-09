Tiha sprava v duhu navidezne kontinuitete na Mladiki

Po primopredaji poslov s Tanjo Fajon je Tone Kajzer povedal, da sta ugotovila, da je slovenska zunanja politika na dobri poti, zunanja politika manjših držav pa da mora imeti kontinuiteto. Tanja Fajon je potrdila, da sta imela lep pogovor, v katerem sta pustila odprta vrata za morebitno sodelovanje v korist države.

Prva neuradna informacija s hodnikov Mladike, še pred zaslišanjem Kajzerja v državnem zboru, pa je bila, da odhajajoča zunanja ministrica ne bo opravila primopredaje poslov s Kajzerjem, predvsem zaradi nestrinjanja s spremembo zunanje politike do Palestine in Izraela pod novo vlado. Kot je znano, je bivša zunanja ministrica odločno podpirala slovensko pridružitev tožbi Južne Afrike proti Izraelu zaradi genocida v Gazi. V EU pa je Slovenija v zadnjih dveh letih sodila v tabor »radikalnih« podpornic Palestine.

Prejšnji teden, ko so se zgodile preostale primopredaje poslov, je bila Tanja Fajon na dopustu. Novi minister za zunanje in evropske zadeve je zato z njenimi sodelavci opravil tehnični del primopredaje poslov, politični del primopredaje pa je bil premaknjen na ponedeljek.

Na zaslišanju Kajzerja prejšnji torek na skupni seji odborov za zunanjo politiko in zadeve EU pa se je zgodil za pozorne opazovalce diplomatskih peripetij v Sloveniji zanimiv obrat. Na zaslišanju Kajzerja se je pojavil celo bivši predsednik vlade Robert Golob, ki je Kajzerja celo označil za najbolj profesionalnega v Janševi ministrski zasedbi, njegovo predstavitev pa je označil za državotvorno.

Poslanci Svobode v obeh omenjenih odborih Kajzerju niso nasprotovali, glasovanj pa so se vzdržali. Tudi poslanci SD Kajzerju niso nasprotovali. Edini glas proti Kajzerju je prišel od Luke Mesca, sokoordinatorja Levice, ki je Kajzerja označila za neprimernega za zunanjega ministra, ker da iz ZDA odpoklicani veleposlanik ne razlikuje med interesi države in interesi stranke SDS.

Tanja Fajon se je takoj po zaslišanju Kajzerju oglasila na družbenem omrežju X, mu čestitala za opravljeno zaslišanje v državnem zboru in mu zaželela uspešno delo. FOTO: Jože Suhadolnik

Obe večji stranki v bivši koaliciji sta torej Kajzerjevo predstavitev ocenili popolnoma drugače kot v Levici. Tanja Fajon se je takoj po zaslišanju Kajzerju oglasila na družbenem omrežju X in čestitala Kajzerju za opravljeno zaslišanje v državnem zboru in mu zaželela uspešno delo.

V diplomatskih krogih zaradi blagega benevolentnega odnosa do Kajzerja iz Svobode in SD kroži interpretacija, da sta tako Golob ko Tanja Fajon s svojo nekritičnostjo pred strankarsko pogojenimi čistkami zavarovala z obema strankama povezane kadre, predvsem pa tiste, ki se na zunanje ministrstvo vračajo iz kabineta predsednika vlade.

Novi minister za zdaj še ni prevetril svojega kabineta, kot je to naredila večina preostalih ministrov v četrti vladi Janeza Janše. Dosedanji veleposlanik na Slovaškem Stanislav Raščan je državni sekretar, pristojen za multilateralne zadeve. Kajzer se je oprl tudi na veleposlanico v Grčiji Tamaro Weingerl Požar, ki bo čez dober teden dni prevzela pristojnost za bilateralne zadeve in za zadeve EU.

Kot smo poročali, je več naših virov potrdilo, da se utegne Tanja Fajon vrniti na delovno mesto k nekdanjemu delodajalcu. V službi za stike z javnostjo na RTV Slovenija naših informacij niso niti potrdili niti zanikali. Izvedeli smo, da naj bi se Fajonova vrnila na tretji program Radia Slovenija ARS, kjer je bila zaposlena še pred nastopom mandata evropske poslanke v Bruslju. Neuradno se je že zanimala glede postopkov o ponovni zaposlitvi, vendar tega postopka še ni sprožila.