Tihotapci lokalne vodiče zamenjali s tehnologijo

Ljubljana – Ostra protimigrantska politika na Madžarskem, v zadnjem letu tudi v Italiji, je spremenila zemljevid poti ilegalnih pribežnikov. Tudi zato je slovenska južna meja v zadnjih mesecih najbolj obremenjena zaradi migrantskega vala, ki je leta 2015 pljusknil v Evropo in šel tudi skozi Slovenijo. Največ nelegalnih pribežnikov izsledijo na območju koprske policijske uprave, sledi območje novomeške.Ker je slovenska državna meja s Hrvaško tudi meja schengenskega območja, je naša policija še pred zahtevnejšo nalogo, saj so oči evropskih voditeljev in varnostnih služb uprte v omejitev nelegalnih prehodov državne meje. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.