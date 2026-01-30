  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Tik pred volitvami napovedane spremembe za normirance

    Svoboda je vložila predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.
    Predlog novele naj bi bil potrjen še pred zaključkom mandata. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Predlog novele naj bi bil potrjen še pred zaključkom mandata. FOTO: Jure Eržen/Delo
    STA, R. I.
    30. 1. 2026 | 15:51
    30. 1. 2026 | 16:00
    4:05
    Iz poslanske skupine Svoboda so sporočili, da bodo danes v koaliciji odprli pogovore glede možnosti dodatnega razmisleka in reševanja odprtega vprašanja normiranih samostojnih podjetnikov. »Na podlagi izraženih skrbi in predlogov samostojnih podjetnikov prilagajamo zakonodajo, da jim olajšamo rast in uspeh,« so zapisali. 

    Poslanka Svobode Andreja Kert je v sredo v izjavi za medije dejala, da je po njihovem mnenju treba zadevo urediti še pred zaključkom mandata. »Zaradi tiste peščice, ki izkoriščajo sistem normirancev, pač ne morejo in ne smejo biti kaznovati vsi tisti, ki dejansko delajo pošteno in pošteno zaslužijo,« je poudarila.

    image_alt
    V veljavi strožja pravila za normirance

    Včeraj je Robert Golob na socialnih omrežjih že napovedal enega glavnih sprememb za vse samostojne podjetnike, predlog novele pa je bil danes vložen v postopek DZ.

    Medtem ko veljavni zakon, ki ga je DZ sprejel novembra lani, določa, da je z letom 2026 ponoven vstop v sistem normiranih odhodkov mogoč šele po preteku petih let od izstopa iz sistema ali od prenehanja dejavnosti, zdaj v Svobodi predlagajo prožnejši sistem. Ta bi se v primeru potrditve v DZ uporabljal za davčna leta, ki se začnejo od letošnjega 1. januarja.

    In sicer bi zavezanec lahko iz sistema izstopil in se vanj vrnil takoj, a pod pogojem, da v letu izstopa oz. prenehanja dejavnosti njegovi prihodki ne bi presegli ene dvanajstine praga za vstop v sistem za vsak posamezni mesec opravljanja dejavnosti.

    image_alt
    Vodilni normiranec lani s petimi milijoni evrov prihodkov

    Za podjetnike, ki so obvezno zavarovani na podlagi samozaposlitve za polni delovni čas, bi ta znesek tako znašal 10.000 evrov mesečno (prag za obdavčitev po sistemu normiranih odhodkov je 120.000 evrov prihodkov letno), za t. i. popoldanske samostojne podjetnike pa 4167 evrov mesečno (prag je 50.000 evrov).

    V primeru, da bi zavezanec ta letni prag presegel, pa bi lahko v sistem ponovno vstopil po preteku treh davčnih let.

    »Spodbudnejše poslovno okolje«

    V Svobodi predlagajo tudi znižanje prispevkov za samostojne podjetnike, ki v letu 2025 niso dosegli visokih prihodkov. Kot pravijo, si prizadevajo za sistemsko rešitev, a dokler ta ne bo pripravljena, predlagajo, da bi imeli ti podjetniki znižane prispevke za leto 2026, in sicer da bi bili vezani na minimalno, in ne povprečno bruto plačo. »Cilj sprememb je ustvariti spodbudnejše poslovno okolje,« pravijo v največji poslanski skupini.

    Tako bi se po predlogu novele zakona zavarovalna osnova za osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, ter za kmete, ki so obvezno zavarovani in katerih prihodki v preteklem davčnem letu niso presegli 30.000 evrov, določila v višini 60 odstotkov minimalne letne plače, preračunane na mesec (in ne, kot velja sicer, 60 odstotkov povprečne plače istega leta).

    image_alt
    Predsednica umaknila predlog kandidature Keršmanca za ustavnega sodnika

    Sprva so iz poslanske skupine sporočili, da bi nižja osnova za prispevke za tiste, ki ustvarijo do 30.000 evrov prihodkov letno, veljala samo za leto 2026, nato pa je vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič v izjavi za medije v DZ povedala, da so predlog spremenili in po novem predlagajo, da bi to veljalo, dokler ne bo sprejeta sistemska rešitev.

    Dodali so, da so davčne obveznosti samozaposlenih oseb oz. kmetov, ki dosegajo primerljive prihodke v primerjavi z osebami, zavarovanimi na podlagi pogodbe o zaposlitvi, neutemeljeno visoke in pod določenim pragom, ki znaša 60 odstotkov povprečne plače, fiksne, pri čemer del prispevkov za posameznika, zavarovanega na podlagi pogodbe o zaposlitvi, nosi delodajalec.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Evropska jabolka vsebujejo koktajl pesticidov

    Kar 85 odstotkov vzorcev jabolk je imelo ostanke več kot enega pesticida. Tveganje za mlajše od treh let.
    Maja Prijatelj Videmšek 29. 1. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    samostojni podjetnikdavkispremembedržavni zborzakonodajavladanormirancipredlogGibanje Svobodanormirani odhodkipodjetništvoVolitve 2026

    Novice  |  Slovenija
    Samostojni podjetniki

    Tik pred volitvami napovedane spremembe za normirance

    Svoboda je vložila predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.
    30. 1. 2026 | 15:51
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Presenečenje v Melbournu, Novak Đoković premagal Sinnerja in se uvrstil v finale

    Srbski teniški igralec Novak Đoković je v polfinalu turnirja za grand slam v Melbournu premagal Jannika Sinnerja in se uvrstil v finale.
    30. 1. 2026 | 15:34
    Preberite več
