Tilen Klugler: »Povezujem!«

Na predstavitvi, namenjeni novinarjem, se je pojavil tudi aktualen župan Andrej Čas. FOTO: Anton Hozjan

Slovenj Gradec – S štiristoštirimi podpisi volivcev je danes v Slovenj Gradcu vložil župansko kandidaturo neodvisni kandidat za župana 42-letniPri kandidaturi ga podpirajo tri stranke (SD, SMC in Desus) ter neodvisna lista (Povezujemo za SG!). Takšne javne politične podpore v prvem krogu v zgodovini lokalnih volitev v mestu še ni bilo. »Občani si želijo sprememb,« trdi Tilen Klugler, ki zadnjih deset let vodi občinski javni zavod Spotur. Prepričan je, da ima dovolj izkušen, ki bi mu omogočale, da bi po volitvah takoj prijel za delo, njegova prednost pa sta po njegovem tudi mladost in zagnanost.Klugler je nasprotnik razprodaje občinskega premoženja. »Strateške občinske objekte je treba obnoviti in jim dati novo zgodbo,« pravi kandidat, ki namerava dati večjo avtonomijo četrtnim in vaškim skupnostim. Je proti koncesijam v javnih podjetjih. Zaskrbljen je zaradi visoke zadolženosti občine, ki presega pet milijonov evrov, v projektih javno-zasebnega partnerstva, s pomočjo katerih je Slovenj Gradec zgradil kar tri nove lesene vrtce, pa vidi prikrito zadolževanje.Nenavadno je, da se je današnje novinarske konference, na kateri se je novinarjem prvič predstavil kot županski kandidat, pojavil tudi aktualen župan. ta se bo za vnovični mandat bo potegoval s podporo skupine volivcev ter Slovenjgraške liste za mesto in podeželje. Kandidaturo za župana v mestni občini Slovenj Gradec je vložil tudi podjetnik(SNS), s podisi volivcev in podporo SDS pa se bo za županski stolček potegoval še podjetnik