Tine Bregant ni med ministrskimi kandidati: Skoraj mi je pregorel telefon

Medtem ko so bila včeraj nekatera imena presenečenje, denimo Franci Matoz kot kandidat za notranjega ministra, pa je presenečenje tudi, katera imena oziroma stranke se na seznamu ministrskih kandidatov niso znašla. Zdravnice, predsednice stranke SLS Tine Bregant, ki je sicer dala vedeti, da bi jo zanimal zdravstveni resor, kasneje se je omenjalo tudi, da bi SLS lahko pripadel kmetijski resor, ni med izbranci Janeza Janše.

Že na začetku maja je izjavila, da si stranka SLS želi po vnovičnem preboju v državni zbor, ki ji je uspel na skupni listi z NSi in Fokusom, s tistimi, ki delijo njihove vrednote, deliti tudi mesto v vladi. Četudi je v parlament izvoljen le en kandidat SLS, meni, da si njihovi volivci zaslužijo ministrsko mesto, je dejala pred slabim mesecem.

V SLS so sicer včeraj pred objavo kandidatov zapisali, da ne drži, da je SLS »vztrajala samo pri predsednici kot kandidatki za ministrico. Še enkrat javno poudarjamo, da smo v zadnjih dneh tudi pisno predlagali več kandidatov in pričakujemo dogovor o ministrstvu, ki ga bo vodil kandidat SLS«.

Po neuradnih informacijah je Janša zavrnil vse kandidate, ki jih je predlagala SLS, tudi Srečka Ocvirka za kmetijskega ministra. Prvak SDS menda ni bil zadovoljen že s tem, da je bila Bregantova izvoljena za predsednico stranke, saj je bil naklonjen kandidatu Petru Gregorčiču.

Bregant: Jutri je nov dan

Tina Bregant se je sinoči oglasila na svojem facebook profilu: »Danes mi je telefon skoraj pregorel. Da, ni vsak dan lahek. In danes je za mene in mojo stranko boleč dan. V Slovenski ljudski stranki zavezništvo jemljemo resno. Koalicijska pogodba je dobra, smo jo podpisali in stojimo za podpisom. Dana beseda je za nas sveta. Stephen Covey je rekel: 'V življenju obstajajo tri stalnice: sprememba, izbira in načela.' Ostajamo zvesti izbiri in načelom.«

Citirala je tudi fikcijskega hollywoodskega junaka Rockyja Balboo in sklenila: »Ja, vdih, izdih. Jutri je nov dan.«

Na družbenem omrežju X se je oglasil tudi nekdanji predsednik SLS in nekdanji podpredsednik slovenske vlade Marjan Podobnik: »Kako z eno potezo lahko usodno prizadeneš zaupanje in partnerstvo med NSi in SLS ter narediš škodo nastajajoči vladi še pred imenovanjem? Tako, da SLS ponižaš in ji ob petih ministrih trojčka NSi - SLS - Fokus ne daš nobenega. Nepravično, nerazumno, obžalovanja vredno. Bog pomagaj Sloveniji in jo blagoslovi.«