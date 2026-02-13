Kako aplikacije za zmenke vplivajo na izbiro partnerja?

Spoznavanje partnerjev se je v primerjavi s preteklostjo precej spremenilo. Od leta 2009, ko se je pojavila prva aplikacija za zmenke grindr, namenjena skupnosti LGBTQ, so se zmenkarije vse bolj začele seliti v digitalno okolje. Vse več parov se danes spozna digitalno, tudi prek aplikacij za zmenke, četudi je dejstvo, kot opozarja doktorica znanosti Anamarija Šiša s FDV, da je težko potegniti ločnico med spoznavanjem s pomočjo digitalnih medijev in spoznavanjem v živo.

Kot je povedala v podkastu Na robu, sta namreč ti sferi zelo prepleteni. »Tudi takrat, ko spoznate nekoga v živo, bodisi na zabavi prek prijateljev bodisi v gorah, se potem ponavadi s to osebo povežete prek družbenih omrežij. Da ta odnos 'vzdržujete' naprej. Prav tako nas večina, ko spoznamo nekoga, gre preverit, ali je oseba na družbenih omrežjih, oziroma jo poguglamo.

Aplikacije za zmenke pa res omogočajo takojšen uvid v to, ali je oseba samska ali ne (kar sicer ne nujno drži, saj aplikacije uporabljajo tudi poročene osebe oz. osebe v razmerjih). Ko sem se zaradi svoje raziskave pogovarjala z uporabnicami in uporabniki aplikacij za zmenke, so mi dejali, da če so npr. srečali neko osebo, so na aplikaciji preverili, ali je ta oseba tam«.

Glede na to, da ne obstajajo podatki o tem, koliko ljudi se dejansko spozna na aplikacijah in v zvezah tudi ostane, se postavlja vprašanje, ali je sploh cilj teh aplikacij, da najdemo partnerja. Ali je cilj, da smo čim dlje uporabniki aplikacij, da »tinder postane naš partner«?

Cilj je, da se ljudje vračajo

»Dejstvo je, da so te aplikacije v lasti zasebnih podjetij, cilj je, da privabijo čim več uporabnikov in uporabnic in da so ti uporabniki in uporabnice tudi aktivni čim dlje časa in da se nanje vračajo, denimo po prekinitvi zveze. Če torej pogledamo s te perspektive, je gotovo cilj, da nam aplikacije postanejo partnerji v procesu iskanja potencialne osebe. A obenem je do neke mere njihov cilj tudi določena stopnja uspešnosti, saj če ne bi bile, bi izgubile monopol nad sfero spoznavanja partnerjev.«

Eden glavnih motivov, da si ljudje naredijo profil na tovrstni aplikaciji, je, da najdejo kratkoročno ali dolgoročno zvezo. A obenem so tu še drugi motivi.

»Raziskave kažejo, da je poleg cilja, da najdemo nekoga, tu še potrditev, občutek zaželenosti, tega, 'da si na trgu', intimnih, spolnih izkušenj, pa tudi zabava. Nenazadnje imajo aplikacije elemente igric (všečki, svajpanje, ujemanja kot 'nagrada'). Poleg tega jih nekateri uporabljajo za spoznavanje novih ljudi, če so kje na počitnicah ali študijski izmenjavi itd.«

Odločitev v nekaj sekundah

Anamarija Šiša je povedala, da uporabniki že ujemanje z drugo osebo razumejo kot kompliment, kot potrditev. Ne glede na to, da je izbira partnerja ena izmed pomembnejših odločitev v našem življenju, pa se večkrat zdi, da je precej površinska, mimobežna, sploh ko govorimo o aplikacijah za zmenke, kjer je v ospredju podoba. Ljudje si na podlagi kratkega opisa in nekaj fotografij v nekaj sekundah odločijo, ali jim je oseba všeč ali ne.

Pri tem sogovornica omeni, da se večina po tem, ko se na neki aplikaciji ujame in začne pogovarjati, prestavi na katero drugo družbeno omrežje; aplikacije tako praviloma pomenijo prvi stik.

Vprašanje varnosti pri ženskah

Ker je na aplikacijah več moških kot žensk, se postavlja vprašanje, kako drugačne so njihove izkušnje na njih. Anamarija Šiša opozarja, da je pri ženskah to precej povezano z vprašanjem varnosti. »Veliko raziskav v tujini, tudi moja, je pokazalo, da so skoraj vse doživele kakšno neprijetno izkušnjo na tinderju ali drugih aplikacijah; od sprejemanja golih fotografij brez privolitve in zalezovanja celo do posilstva.«

