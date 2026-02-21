Tir, ki pomeni prelom v železniškem razvoju

Poleg ekonomskih učinkov nova proga prinaša okoljske in varnostne izboljšave, pospešila in pomembno izboljšala bo tudi javni potniški promet.

Čez dober teden bodo delavci položili zadnje metre tirov na novi progi med Divačo in Koprom, nekaj dni kasneje pa bo po njej upravičeno praznično zapeljal prvi vlak, saj bo zaznamoval pomembno zmago. V javnosti so sicer še zmeraj glasni nasprotniki projekta, ki nanj ne gledajo s simpatijami. V resnici gre za prelom, ki poleg vseh pridobitev dokazuje, da je Slovenija sposobna z domačimi gradbenimi podjetji izpeljati take strateške projekte, in opozarja, da bi drugemu tiru moral nujno slediti še kvalitativni preskok v dograjevanju železniške infrastrukture po državi. Še trije podobno ambiciozni projekti (na štajerski in primorski progi ter ljubljanski obvoznici) bi postavili Slovenijo v bistveno drugačen infrastrukturni in logistični položaj. O pomenu drugega tira smo se pogovorili z ...