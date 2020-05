Klicni center je rama na katero se lahko klicatelji naslonijo s svojimi težavami

Klicni center še vedno deluje

Minister za okolje in prostorje dejal, da bo gradbeništvo zabeležilo padec aktivnosti že v marcu. Padec je bil, po njegovih besedah marca med največjimi v Evropski uniji. Zakon, ki ga bo ministrstvo predvidoma predložilo vladi v prvem tednu junija, bo odpravil omejitve za gradbeništvo, ki jih, po Vizjakovem mnenju, predstavljajo društva in nevladne organizacije za varovanje narave, saj s svojimi negativnimi mnenji onemogočajo nekatere gradbene projekte. V norme o varovanju narave zakon sicer ne bo posegal je dejal Vizjak.Zakon bo omogočal pospešitev izdaje gradbenih dovoljenj tudi za projekte, ki se bodo izvajali še po letu 2021. Seznam prednostnih investicij se že oblikuje, na njem bodo infrastrukturni projekti, zlasti hidroelektrarne elektrarne, plinovodi in ceste pa tudi Nuk II in skladišče radioaktivnih odpadkov. »Ključno je, da takoj po sprejetju zakona začnemo z iskanjem rešitev, da se postopki končajo v čim krajšem času,« je dejal Vizjak, ki upa, »da bodo gradbeni stroji brneli že poleti.«Na novinarski konferenci vlade o novostih povezanih z novi koronavirusom bodo sodelovali minister za okolje in prostorz Infekcijske klinike UKC Ljubljana in strokovna mentorica študentom v vladnem klicnem centru ter vladni govorecso sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.Klicni center za zagotavljanje zanesljivih informacij o novem koronavirusu je od začetka epidemije vse do danes deloval vse dni v tednu, do ponedeljka dvanajst ur na dan, od ponedeljka dalje pa je delovnik nekoliko skrajšan. Kljub temu skrajšanemu delovanju in preklicu epidemije je na klicnem centru neprestano akcija in entuziazem pa ne pojenja, je dejala strokovna mentorica študentov medicine na klicnem centru dr.z infektološke klinike na UKC Ljubljana.Svet se ne bojuje zgolj s pandemijo temveč tudi z »​infodemijo,« je dejala Matičič in poudarila, da poplava zavajajočih dokazano informacij negativno vpliva na lažno zdravje. Informacije na klicnem centru podajajo individualno, kar omogoča dialog, diskusijo in empatijo. V centru delujejo Izbrani študenti medicine iz višjih letnikov, ki imajo že potrjeno znanje, imeli pa so tudi intenzivno dodatno izobraževanje tako iz medicine tudi iz komuniciranja, je zagotovila. Center je od začetka prejel 42.261 klicev, včasih tudi več kot tisoč klicev na dan. Najdaljši klic je trajal skoraj uro in pol. Med vprašanji, ki jih prejmejo jih je največ o naravi virusa, možnostih testiranja, stanju na mejah, odpiranju šol, prenehanju nenujnih zdravstvenih storitev, velik naval zaskrbljenih vprašanj so zabeležili tudi ob preklicu epidemije, je delovanje klicnega centra povzela Matičič. Vloga centra je presegla zgolj namene informiranja, »smo rama na katero se lahko klicatelji naslonijo s svojimi težavami.« je dejala.Vlada je včeraj tretji paket protikoronskih ukrepov poslala v potrditev v DZ. Tokratni paket, katerega glavna ukrepa sta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in turistični boni za vse prebivalce Slovenije, je vreden eno milijardo evrov.