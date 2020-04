Tiskovna konferenca predstavnikov vlade

Novosti glede epidemije koronavirusa in vladnih ukrepov danes predstavljajo minister za zdravje, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiter vladni govorec, veleposlanikCigler Kralj opozarja, da je v nekaterih domovih za upokojence, kjer je okuženih veliko, osebje že zelo izmučeno. Vlada jim bo zagotovila zdravstvene ekipe, ki jim bodo priskočile na pomoč, zagotavlja minister. Ker številni domovi ne zaradi svoje arhitekturne zasnove ne morejo zagotavljati primerne delitve okuženih in zdravih na ministrstvu za delo iščejo alternativne rešitve.