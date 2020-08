FOTO:Tisoče bolnikov ni prišlo na vrsto

Infografika Delo



Težave za paciente?

Slovenske bolnišnice so od januarja do julija 2020 izvedle 30.796 akutnih bolnišničnih obravnav (bolnišničnih operacij in posegov) manj kot v istem obdobju lani. FOTO: Jure Eržen/delo



Slabo za bolnišnice

Celje, Ljubljana – Javnost je v zadnjih dneh razburjal dogodek v celjski bolnišnici, ko je petletnik skoraj ves dan z visoko vročino čakal na obravnavo, ker so čakali na rezultat testa na koronavirus. Za nujne primere naj bi bilo tudi v času epidemije sicer dobro poskrbljeno, zatrjujejo v slovenskih bolnišnicah. Te so sicer po podatkih ZZZS od januarja do julija 2020 izvedle 30.796 akutnih bolnišničnih obravnav manj kot v istem obdobju lani, kar pomeni 85 odstotkov lanske realizacije. V specialistični ambulantni dejavnosti je realizacija 23 odstotkov nižja kot v istem obdobju lani. Kaj to pomeni za bolnike, (še) ni znano. Na Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) poudarjajo, da so na te težave opozarjali že v času epidemije.»Le malo se sliši, piše in razpravlja o škodi, ki je bila storjena in se bo v prihodnje celo še mnogo bolj čutila, zato ker smo ob 'paniki' zaradi koronavirusa kar za dolgo časa praktično ustavili medicinske obravnave. Ali se bo ljudem, ki so bili zaradi tega tako ali drugače prizadeti in so nekateri zamudili ugoden čas za zdravljenje, drugi pa celo umrli, kdo vsaj opravičil? In kdo je za to, da se je to dogajalo, kriv?« je v zadnji številki revije ISIS, glasila ZZS, zapisal profesor kirurgije in višji svetnik v pokoju dr.Številčno največji izpad programa so imeli v UKC Ljubljana. Kot so sporočili, je samo v obdobju epidemije prišlo do izpada 6324 hospitalizacij akutne bolnišnične obravnave, 1080 hospitalizacij elektivnih posegov, 22.002 ambulantnih prvih pregledov ter 35.401 ambulantne diagnostike, 1334 neakutnih bolnišničnih obravnav in 3459 drugih obravnav. Kljub temu v UKC Ljubljana niso imeli najnižje realizacije pri akutnih bolnišničnih obravnavah, ta je bila v primerjavi z lanskim letom 86,9-odstotna. Najnižjo so imeli v družbi Kardio Klokočovnik, sledijo Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Klinika Golnik, splošni bolnišnici Murska Sobota in Celje. Najvišjo realizacijo akutnih bolnišničnih obravnav med splošnimi bolnišnicami, 97-odstotno, so imeli v SB Brežice.Delo so si v bolnišnicah morali na novo organizirati in nekatere spremembe bodo ostale. V celjski bolnišnici, denimo, oddelek otroške kirurgije od epidemije nima več svojih prostorov, tam bo tudi v prihodnje negovalni oddelek. Reorganizacije so morali izpeljati v vseh zavodih. UKC Ljubljana se je po zaključku prvega vala vrnil v sistem običajnega delovanja, a so, denimo, ambulante infekcijske klinike še vedno na drugi lokaciji. V UKCL sicer poudarjajo, da so vsi pacienti v vseh urgentnih ambulantah pravočasno in ustrezno obravnavani. Pri drugih pa opažajo, »da je v času epidemije covida-19 dostop do izbranega osebnega zdravnika težji (še posebej v času dopustov), kar dodatno povečuje število napotitev v urgentne ambulante UKCL. Za zdaj posledic pri kroničnih boleznih zaradi slabše dostopnosti zdravnikov nismo zaznali, vendar ne izključujemo, da bodo dolgoročno nastale.«Analize, ki bi odgovorila, ali se je zdravstveno stanje kroničnih bolnikov poslabšalo, ker je bilo obravnav v času epidemije manj, še ni. A v ZZZS poudarjajo: »Že v času epidemije smo opozarjali, da bodo nastale takšne težave, saj je bil zdravstveni sistem preobremenjen že pred začetkom epidemije. Posebej poudarjamo, da so zdaj še bolj kot prej zdravstveno ogroženi bolniki s kroničnimi boleznimi, opažamo pa, da se pacienti kljub zdravstvenim težavam ne odločijo za pregled pri zdravniku in odlašajo do hujšega poslabšanja bolezni. Takrat so možnosti za učinkovito zdravljenje bistveno manjše.«Čeprav bolnišnice od junija lahko izvajajo vse zdravstvene storitve, ZZZS opaža, da se zaostanki zaradi odpovedanih storitev v času epidemije niso pomembno zmanjšali med poletjem: »ZZZS od izvajalcev zdravstvene dejavnosti pričakuje, da se bodo ustrezneje organizirali in do konca leta izvedli ves program zdravstvenih storitev, za katerega so se zavezali s pogodbo z ZZZS.« Dodajajo, da bodo plačali le tisti program, ki bo res opravljen: »ZZZS je zato julija zaradi neopravljenih storitev glede na pogodbeno dogovorjeni obseg že znižal financiranje (avanse) za osem milijonov evrov oziroma za 5,5 odstotka glede na običajne avanse za junij.«Neuradno v bolnišnicah pojasnjujejo, da bo izpad obravnav težko, če ne celo nemogoče nadomestiti. Delovne razmere so namreč precej drugačne, zato v enakem času naredijo manj. V celjski bolnišnici opozarjajo, da bodo sicer res opravili manj pogodbenega programa z ZZZS, »na drugi strani pa plačilo za paciente, ki so vstopili v zdravstveni sistem, zaradi okužbe še ni urejeno, saj trenutni splošni dogovor teh stroškov še ne vključuje«. V Celju ocenjujejo, da bodo zaradi izpada programa ob okoli 7,6 milijona evrov, v UKC Ljubljana pričakujejo 10,8 milijona evrov nepokritih stroškov. V bolnišnicah iščejo rešitve, v UKC Ljubljana denimo uporabljajo video klice in e-posvete, tudi telemedicino, vendar, kot dodajajo v UKCL, »trenutno sistem financiranja zdravstva žal tovrstnega preoblikovanja ne stimulira«.