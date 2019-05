FOTO:Tit Turnšek: »Širi se ideologija strahu in izključevanja«

Praporščaki pred prihodom na prizorišče. FOTO: Mateja Kotnik

Ljudje so vse bolj revni

Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. FOTO: Mateja Kotnik

Nove oblike fašizma

Tit Turnšek, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in generalni sekretar Aljaž Verhovnik. FOTO: Mateja Kotnik

Prevalje – »Zgodovine ne smemo pozabiti. Prav tako ne smemo in ne bomo dovolili, da jo potvarjajo, je pri spomeniku Svobodi in miru na Poljani pri Prevaljah na slovesnosti v spomin zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh dejal, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije»Danes širijo neverjetne laži o našem boju za obstanek našega naroda. Ne moreš verjeti, kako potvarjajo zgodovino! Kaj si vse ne izmisli, recimo Reporter ali pa Demokracija, da o Orbanovi Novi 24 niti ne govorimo. Včasih se sprašujem, čemu jim je vse to potrebno? Potrebno je zato, da se opere madež, ki visi nad ljubljansko nadškofijo, da se operejo najbolj gnusni zločini škofa Rožmana in klerikalne bande, zbrane okoli njega. To je izdaja lastnega naroda!« je na Prevaljah dejal Tit Turnšek.Slavnostni govornik je v nagovoru množici poudaril, da nas preteklost ne sme obremenjevati, skrbeti nas mora sedanjost: »Pogubni rezultati neoliberalne politike se kažejo v prvi vrsti na jugu Evrope; brezposelnost, revščina, brezperspektivnost mladih generacij ... To je druga, temnejša stran današnje Evrope. Ne sme nam biti vseeno, da že več kot 50 tisoč ljudi pri nas živi pod pragom revščine, da več kot 70 odstotkov mladih nima stalne zaposlitve, da se komercializirata zdravstvo in šolstvo, da iz dneva v dan večina postaja vse revnejših in peščica vse bolj bogatih.«Turnšek je opozoril, da domača podjetja prodajamo tujcem. »S prevarami so se polastili tudi naših bank. Z vsakim dnem je naša domovina morda manj svobodna, manj neodvisna in ljudje so vse bolj revni. Prekarnih delavcev, sodobnih sužnjev, je vsak dan več. Vedno več je delavcev, ki jim plača ne omogoča normalnega življenja, prisiljeni so hoditi po pomoč k Rdečemu križu ali Karitasu, čeprav imajo zaposlitev.«Po Turnškovih besedah se v državi vsiljuje miselnost skrajnega egoizma, ki se skriva pod masko konkurenčnosti in tekmovalnosti. Problem so tudi nove oblike fašizma. »Oba pojava; neoliberalizem in fašizem sta tesno povezana. Lahko celo trdimo, da je neoliberalizem samo ena od pojavnih oblik fašizma, saj si je podredil ne samo gospodarstva in vlade, pač pa tudi vsak vidik našega življenja.«Družbeno nezadovoljstvo, socialna stika lahko po Turnškovem mnenju privedeta do zasukov, kakršen je bil v preteklosti pojav nacizma in fašizma. »Nove oblike fašizma se pojavljajo povsod po Evropi; od Baltika so Sredozemlja. Nove fašistoidne skupine največkrat delujejo pod krinko domoljubja. Sovraštvo do vseh drugačnih, do drugače mislečih, do Muslimanov, do migrantov ... Širi se ideologija strahu in izključevanja.«»Ne sme nam biti vseeno, kam gre naša domovina in kaj se dogaja okoli nas. Tudi v Evropi, ki je na razpotju. Smo pred evropskimi volitvami. Brez temeljnih sprememb Evropska unija nima prihodnosti.« je prepričan Turnšek.