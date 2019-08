FOTO:Titov Galeb med muzejem in občinsko računico

»S prenovo ladje bo mesto dobilo prvovrstno turistično znamenitost, to bo ena od najvznemirljivejših zgodb sodobnega reškega turizma,« je za Delo povedal Vojko Obersnel, župan Reke, ki bo prihodnje leto evropska prestolnica kulture. Kljub njegovi vzhičenosti za zdaj še ne kaže, da se bo nekdanja jugoslovanska šolska ladja v kratkem spremenila v plavajoči muzej in hotel.Celoten projekt, ki vključuje tudi prenovo upravnega poslopja tamkajšnje Cukrarne, naj bi po občinskih izračunih znašal 15,3 milijona evrov. Od tega so kar 9,34 milijona evrov dobili iz evropskih skladov, preostali znesek naj bi prispevalo mesto. In tukaj se je ...