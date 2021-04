V populaciji vse več angleške različice virusa

Kaj govorijo številke?

Danes so znova začeli veljati strogi ukrepi za omejevanje širjenja bolezni covid-19, s čimer naj bi preprečili hujši tretji val okužb.Mag., direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, je predstavila aktualne podatke o različicah, ki jih zaznavajo v analizah. Prejšnji teden so potrdili 745 primerov angleške različice, teden pred tem pa 405, kar pomeni, da se je številka skoraj podvojila. Angleška različica izpodriva doslej prisotno različico, je pojasnila.Ugotovili so še, da se k sreči južnoafriška in brazilska različica ne širita, saj ostajajo pri treh oziroma enemu potrjenemu primeru. Brazilsko so odkrili v osmem tednu letošnjega leta pri osebi v podravski regiji, odkrili so tudi tri južnoafriške različice. Sicer so v analizah odkrili 40 različnih različic koronavirusa sars-cov-2. Odkrili so šest primerov t.i. nigerijskega seva.Pojasnila je še, da so odkrili mutacije na mestu 501, gre za mutacijo, ki je prisotna pri angleški, brazilski in nekaterih drugih različicah. So pa pri nas našli tudi novo kombinacijo mutacij, ki pa je značilna samo za naše območje, en primer te kombinacije so odkrili le še v Avstriji. Mutacija na mestu 501 pomeni, da se je na proteinski bodici virusa, ki se veže na celico, zamenjala ena aminokislina. To lahko spremenijo obliko bodice, ki je kot nekakšen ključek za vezavo na celico, ki je v tem primeru ključavnica. Zaradi spremembe se lahko virus bolje, enako ali slabše veže na celico, posledično se virus lahko uspešneje prebije v celico in od tega je odvisna uspešnost okužbe. To pa po njenih besedah še ne pomeni drugačnega kliničnega rezultata.Dr.iz Instituta Jožef Stefan je poudaril, da kar se danes dogaja, opazimo šele čez en teden ali dva. »Predvidevamo, da bo od včeraj 1335 potrjenih okuženih približno 85 potrebovalo bolnišnično zdravljenje, okoli 20 jih bo končalo na intenzivnih oddelkih, 10 do 15 jih bo verjetno tudi umrlo.« Predvidevajo še, da sta na vsakega potrjenega še dva ali trije okuženi, ki tega ne vedo, kar pomeni, da imamo trenutno okrog 4.000 ali 5.000 okuženih dnevno.V drugem valu je rast hospitalizacij bila izjemno hitra, če takrat ne bi bilo ukrepov, bi bile te številke bistveno višje, kar kaže na ustreznost ukrepov, je dodal dr. Cizelj. Število okužb se je v letošnjem letu začelo zelo zmanjševati, tretji val pri nas generira izključno angleški sev. »Samozaščitno obnašanje nam v trenutni situaciji prinaša približno polovico zavornega učinka pri zmanjševanju reprodukcijskega števila, prekuženost tretjino, precepljenost 10 odstotkov, a kužnost angleškega siva preprečuje, da bi ti ukrepi zadoščali,« še meni.S PCR testi so opravili 5622 testiranj in odkrili 1335 novih okužb. Sedemnevno povprečje je višje kot včeraj in znaša 1022, kar pomeni, da je po dolgem času vnovič preseglo tisoč okužb. Poslabšuje se tudi sedem- in štirinajstdnevna incidenca. Najslabša epidemiološka slika je v goriški regiji. Včeraj je umrl sedem oseb, hospitaliziranih je 518 oseb, od tega je 108 oseb na intenzivni negi, iz bolnišnic so odpustili 34 oseb. Število ljudi, ki jih hospitalizirajo, se znova povišuje, je pojasnila vladna predstavnica