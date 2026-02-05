TNP pod bremenom turizma, Brežan obljublja sistemske rešitve tudi pri vstopninah

Ta teden je vodenje Javnega zavoda Triglavski narodni park prevzel Uroš Brežan, nekdanji minister za okolje in prostor in nekdanji tolminski župan, do prevzema nove funkcije pa poslanec Gibanja Svoboda. Ob začetku mandata smo mu postavili nekaj vprašanj, povezanih z najpomembnejšimi temami pri upravljanju našega edinega nacionalnega parka ter naravnih znamenitosti v njem, ki jih vse bolj ogroža množični obisk.

Zapletlo se je sicer že pred začetkom njegovega imenovanja, saj je nad njim kot nekdanjim ministrom za okolje in prostor ter poslancem vladnega Gibanja Svoboda visel pomislek o morebitnem konfliktu interesov, na kar je vlado opomnila Komisija za preprečevanje korupcije. Zaradi tega je bil javni zavod nekaj dni celo brez direktorja. Prejšnji teden ga je vlada vendarle imenovala, na položaju je nadomestil Tita Potočnika, prav tako člana Gibanja Svoboda, ter prevzel kar nekaj pomembnih nalog, povezanih s skrbjo za naše naravne vrednote. V teh dneh od začetka mandata se z vpletenimi sicer še ni uspel sestati, a kot je že poudaril, se bo pri tem oprl na spremembe zakona o ohranjanju narave, ki so začele veljati konec lanskega leta.