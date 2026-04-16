To bo na RTV delala Mojca Šetinc Pašek

Nekdanja poslanka Mojca Šetinc Pašek se je, kot smo poročali, po tem, ko se na letošnjih volitvah ni uvrstila v državni zbor, že vrnila v službo na RTVS. Tam je imela za čas opravljanja poslanskega mandata, skladno z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom o poslancih, sklenjen sklep o suspenzu pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katerega so ji pravice in obveznosti iz delovnega razmerja mirovale za čas opravljanja poslanske funkcije, so sporočili z RTVS.

Po koncu poslanskega mandata se tako vrača na delovno mesto novinarke komentatorke. Mojca Šetinc Pašek bo tako »opravljala dela in naloge v skladu s pogodbo o zaposlitvi v uredniško-producentski enoti kulturno-umetniškega programa Televizije Slovenija,« so zapisali.

Po zakonu imajo namreč poslanci, ki so ob izvolitvi v delovnem razmerju, pravico, da se v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata vrnejo na delo, ki so ga je opravljali, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe.

Pri novinarjih to sicer povzroča zagato, saj je prehajanje med politiko in novinarstvom sporno. Ob delu novinarjev, ki so se podali v parlamentarno politiko, se namreč samo od sebe postavlja vprašanje o nepristranskosti njihovega poročanja. V tem primeru zaposlitev v uredniško-producentski enoti kulturno-umetniškega programa to zagato uspešno rešuje, saj nekdanja poslanka kot novinarka ne bo poročala o političnem dogajanju.