To ni hči orožarske afere, odgovarja minister na očitke iz interpelacije

Interpelacija se bere kot spodoben srednješolski referat, a za najvišji institut parlamentarnega nadzora nad delovanjem izvršne veje oblasti ni in ne more biti dovolj.



Odgovoren tudi Šarec

"Gre za odpiranje vrat za nove volitve ter za ustvarjanje terena za še eno priložnost samooklicanega voditelja trenutne opozicije."

Hočevar Uroš Marjan Šarec, prvak LMŠ in nekdanji predsednik vlade FOTO: Hočevar Uroš

O očitkih glede selektivne izbire dobaviteljev in še čem...

Očitki so banalni, naj podpisniki interpeacije z vsem instrumentarijem in informacijami, ki so na voljo, dokažejo vsaj enega od njih, je zapisal v odgovoru na interpelacijo minister. Netočen je tudi očitek, da se je dobavitelje izbiralo selektivno. "Poslovali smo z vsemi, ki so bili pripravljeni in zmožni opremo dobiti pod pogoji, ki so veljali. Obžalujem tudi, da se vse hvalevredne geste pomoči niso iztekle po načrtih, a za to nisem odgovoren sam. Tisti, ki si presojali erodostojnost ponudb in njihovo izvedljivost, lahko utemeljijo svoje odločitve. Denar davkoplačevalcev je bil porabljen transparentno, pregledno, zakonito in gospodarno."

Smernice EU, na katere se sklicujejo podpisniki interpelacije, so na ministrstvu prejeli v začetku aprila, torej mnogo za tem, ko so že bile izpeljane večina nabav.

Del telefonskega pogovora, ki ga je objavila nacionalna televizija, je po Počivalškoih trdivah iztrgan iz konteksta, popolna izmišljotina pa je, da je podaljšana roka neke stranke ali nekega ponudnika. Glede očitka o visokih maržah pravi, da se sam ni pogajal z dobavitelji o ceni in ne pozna njihovega poslovnega modela ter da so cene dobavljene opreme povsem primerljive s cenami na evropskem trgu. Če pošiljka ni bila ustrezna, so bile po nadzoru zavrnjene, med drugim Acronu, Public Digital Infrastructure, Prevent&Delozu…



Ljubljana – Nabave zaščitne opreme bodo presojale ustanove in organi, ki so pristojni za preiskavo in pregon kaznivih dejanj ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Naj to nalogo opravijo v čim krajšem času, poziva v odgovoru na interpelacijo, ki so jo proti njemu vložile LMŠ, SD, Levica in SAB, gospodarski ministerVlada je v državni zbor poslala odgovor na interpelacijo. Minister vse očitke iz nje zavrača in želi, da bi vsi postopki preverjanja sumov nepravilnosti potekali v duhu dokazovanja dejstev in objektivne resnice. »Ne želim pa si, da bi sodbo o tem na zalogo pisali tisti, ki so svoj politični interes, skrit za medijskim stampedom, prekvalificirali v javnega,« je zapisal v 36-stranskem odgovoru, h kateremu je priloženo tudi vladno poročilo o nabavah zaščitne opreme.Poslanci bodo o njegovi politični usodi odločali predvidoma na prvi naslednji redni seji državnega zbora, ki se začne 15. junija.Nekatera dejstva bodo neprijetn tudi za avtorje interpelacije. Izbruh okužb z boleznijo covid-19 je Slovenija pričakala s ključnim mankom, povsem neustreznimi količinami zaščitne osebne opreme in specifične medicinske opreme. Odgovornost za takšne razmere si delijo vsi, ki so o tem soodločali do 14. marca letos.»Med njimi je tudi vsaj eden od podpisnikov interpelacije, nisem pa med njimi sam,« ocenjuje prvi interpelirani minister te vlade in drugi gospodarski minister, ki ga je, za Maksom Tajnikarjem, interpelacija doletela. Počivalšek je prepričan, da so vsi, ki so sodelovali v postopkih nabave, svojo nalogo opravili po najboljših močeh.Kronološkemu opisu dogodkov od epidemije na Kitajskem je med drugim dodan seznam opreme na dan 16. marca. Počivalšek trdi, da pri očitanih nepravilnostih pisci interpelacije niso navedli nobene konkretne kršitve zakonodaje. Ponovno zatrjuje, da se glede na tedanje kaotične razmere in dogajanje v drugih, večjih državah, tudi v Nemčiji, kot pravilna potrjuje odločitev slovenske vlade, da se bo zaščitno opremo dobavljalo prek posrednikov. Tako smo se izognili visokim tveganjem predplačil. Teh v večini primerov ni bilo, od 59 pogodb so bila predplačila izvedena v petih primerih, pri čemer so bila ustrezno zavarovana – ali z bančno garancijo ali s premoženjem podjetja. Pri štirih avansih je šlo za nabavo ventilatorjev, ker je bil trg ventilatorjev nezanesljiv, dobila pa so jih podjetja Geneplanet, LRM, Gorenje, Ram 2 in Dobnik Trade.»Interpelacija se bere kot spodoben srednješolski referat, a za najvišji institut parlamentarnega nadzora nad delovanjem izvršne veje oblasti to ne more biti dovolj,« ocenjuje ter opozarja na praznino argumentacije in ustvarjanje vtisa »hčere orožarske afere«. Vse naj bi bilo namenjeno odpiranju vrat za nove volitve ter ustvarjanje terena za še eno priložnost samooklicanega voditelja trenutne opozicije. »Vlogo parlamentarnega nadzornika bo treba dokazati na bolj prepričljiv in učinkovit način,« še dodaja.