To ni Poljska, pri nas železniške tire ogrožajo vandali in otroci

Sabotaže na naši železniški infrastrukturi v luči nedavnega napada na Poljskem vzbujajo vprašanje, kako varni smo uporabniki vlakov.

Po nizu namernih poškodb železniške infrastrukture, o katerih že nekaj časa poročajo s Slovenskih železnic, sta se na slovenskih tirih v soboto zgodila še dva varnostna incidenta. Prvi je povzročil zamudo vlakov v obeh smereh na progi Ljubljana–Postojna–Sežana, zvečer pa so policisti med Grosupljem in Kočevjem, pri Velikem Mlačevem, ugotovili, da so bili prerezani vodniki prometne signalizacije, in na kraju dogodka prijeli tri osumljence. Preverili smo, ali je v zadnjem času več nevarnih poškodovanj, kaj v zvezi s tem počnejo pristojni, pa tudi, ali gre za namerne sabotaže ali za mladostniško izživljanje, ki pa ima lahko tragične posledice. Potem ko so poljski organi pregona za nedavno uničenje proge od Varšave proti ukrajinski meji osumili ukrajinska državljana, ki naj bi sabotažo ...