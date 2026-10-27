Tobačni lobi deluje tudi pri nas; pogledali smo nekaj najbolj znanih primerov

Tobačni lobi krepi pritisk na Bruselj. Kakor poroča bruseljski portal Politico, so se evropski poslanci od začetka aktualnega mandata že več kot 400-krat sešli s predstavniki tobačne in nikotinske industrije, štirikrat več kot v celotnem prejšnjem mandatu, pri čemer so največ lobističnih stikov imeli poslanci desnosredinskih in desnih političnih skupin. Povečana dejavnost sovpada s pripravo zakonodaje o obdavčitvi tobačnih in nikotinskih izdelkov, njihovem oglaševanju ter ukrepih za preprečevanje raka in srčno-žilnih bolezni.

V Sloveniji je lobiranje zakonsko urejeno pod nadzorom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). KPK tudi vodi register lobistov, pri čemer morajo lobiranci lobistični stik prijaviti v osmih dneh od stika, morebitna prepovedana ravnanja pa v desetih dneh, registrirani lobisti in interesne organizacije pa morajo oddati letno poročilo o svojem delu najpozneje do 31. januarja za preteklo leto.