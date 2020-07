FOTO:V domžalski občini v dveh urah sprejeli 851 klicev na pomoč

Toča v Domžalah. FOTO: Timjan Ješelnik

Toča je povzročila obilo škode. FOTO: Petra Juvančič



V Savinjski regiji neurje najbolj prizadelo Laško

Zadnje nevihte v Ljubljani poškodovale drevje v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib



V nevihtah, ki so se v zadnjem času razbesnele v Ljubljani, je bilo poškodovanih in podrtih več dreves, še zlasti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zavod za gozdove Slovenije je do danes na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana izdal odločbe za sanacijo približno 70 kubičnih metrov drevja, celoten obseg pa še ni znan.



Po urgentni sprostitvi poti in odstranitvi očitnih neposrednih nevarnosti za obiskovalce ob njih se nadaljuje pregledovanje celotnega območja gozda v krajinskem parku. Zemljišča so v lasti številnih lastnikov, zato celoten obseg poškodovanega drevja še ni znan, ko pa bo, bo potek sanacije odvisen tudi od odziva lastnikov zemljišč, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL). Pri padcu enega od dreves je bila po njihovih navedbah poškodovana napeljava javne razsvetljave, a so jo pristojne službe takoj popravile.



Obiskovalce znova pozivajo, da za obisk parka uporabljajo urejene in označene poti. Po nevihtah, ki jih pričakujejo še vse do konca poletja, lahko v krošnjah dreves namreč začasno obtičijo odlomljene veje, kar za obiskovalce predstavlja potencialno nevarnost. Glede na to odsvetujejo obisk gozda v vetrovnem vremenu.



V nedeljo spet možne nevihte

Hudo neurje, ki je včeraj popoldne in zvečer zajelo nekatere dele Slovenije , je povzročilo precej škode. Posredovati so morali na več kot 500 lokacijah, aktiviranih je bilo okoli sto enot.Z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) poročajo, da so imeli gasilci največ dela predvsem z meteornimi vodami, ki so zalivale kleti in druge prostore, s podrtim drevjem, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov. Močne nevihte so ponekod prinesle s seboj tudi točo, ki je povzročila škodo na objektih in avtomobilih.Med neurjem je okoli polnoči zagorela stanovanjska hiša v Slatini pri Ponikvi v šentjurski občini. Požar je povzročil udar strele. Kljub hitremu posredovanju in gašenju okoliških gasilcev je zgorelo ostrešje hiše. Škoda je ocenjena na okoli 30.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. Kot poroča Uprava RS za obveščanje, je požar uničil približno 150 kvadratnih metrov ostrešja in opleska. Na požarni straži so ostali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ponikva.Okrog 22. ure zvečer se je na območju Celja razvila huda nevihta, ki je prek Koroške in Šaleške doline pripotovala nad zahodni del Celjske kotline, pestro je bilo tudi na Koroškem in v osrednji Sloveniji. Toča v velikosti oreha je klestila predvsem v okolici Brezovice, Domžal, Ljubljane in Litije. Tam je meteorna voda zalivala hiše in gospodarske objekte, tudi v Hrastniku, Lukovici, Mengšu, Kamniku, Komendi in Laškem je ogrožala več stanovanjskih objektov.V naselju Lom v občini Mežica so posredovali gasilci PGD Mežica zaradi odkrite strehe stanovanjskega objekta. Zaradi neurja je bila na območju občine prekinjena preskrba z električno energijo.V občini Domžale je bilo ponoči na terenu 250 gasilcev in pripadnikov zaščite in reševanja, domžalskim so pomagali tudi gasilci bližnjih prostovoljnih gasilskih društev, in sicer iz Mengša, Loke, Trojan, Lukovice in Krašnje. Regijski center za obveščanje je za območje domžalske občine med 21. in 23. uro »sprejel neverjetnih 851 klicev na pomoč«, reševalne enote pa so napotili na 321 naslovov, so po poročanju STA v centru objavili na svojem facebook profilu.Kot so napovedali, jih danes čakata popis škode in načrt najnujnejše sanacije. Neurje je najhuje prizadelo naselja Domžale, Vir in Rodica, toča je začela padati okoli 20.30 in padala več kot pol ure. Sprva so padala manjša zrna toče, kmalu pa tudi pet in več centimetrov debela toča.Na Koroškem je neurje največ težav povzročilo na območju Prevalj, Mežice, Raven na Koroškem in Črne na Koroškem. Tudi na Koroškem je padala večja toča in ponekod povsem uničila ves pridelek, poročajo Koroške novice. Ponekod na Koroškem je bila prekinjena preskrba z električno energijo, več objektov je zalilo, promet pa so poleg močnega naliva ovirala tudi podrta drevesa. Na cesto Črna na Koroškem–Šentvid pa se je usul zemeljski plaz.V Savinjski regiji je sredino neurje najbolj prizadelo Laško. Kot je danes povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Laško, je močno deževje s točo laško območje zajelo po 22. uri. Najhujše je v krajevni skupnosti Rečica, ki je pod vodo, veliko stranskih cest je neprevoznih, zalite so tudi številne trgovine. Strokovne službe so po Piklovih besedah že na terenu in popisujejo škodo, ki bo po njegovi oceni kar velika. Štab civilne zaščite pa je že začel s sanacijskimi deli, ki bodo zlasti na cestni infrastrukturi potekala kar nekaj dni, saj so posamezne ceste popolnoma uničene.Laški gasilci so celo noč pomagali občanom črpati vodo iz zalitih objektov, odstranjevali so tudi podrta drevesa in sanirali številne plazove, ki so se sprožili. Zaradi neurja je v žalski občini prišlo do povišane motnosti pitne vode, zato je treba vodo do preklica prekuhavati.Nekaj po polnoči se je nevihtno ozračje potem umirilo, a gasilci na terenu še vedno odstranjujejo posledice neurja. Kolikšna je škoda, za zdaj še ni znano, bo pa najbrž velika. Toča, ki je ponekod v premeru merila tudi okrog pet centimetrov, je poškodovala več avtomobilov.Danes bo vreme, kot poročajo z Agencije RS za okolje, večinoma sončno, v gorskem svetu bo popoldne sicer lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.Jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj vročinskih neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. V nedeljo popoldne bodo nevihte spet pogostejše.