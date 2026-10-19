Lastnik 20 let stare hiše se je po hudem neurju s točo znašel v sporu z zavarovalnico. Čeprav ima nepremičnino zavarovano na novo vrednost, mu zavarovalnica za popravilo povsem poškodovane strehe ponuja le 4.000 evrov. Predračuni izvajalcev pa znašajo od 50.000 do 60.000 evrov.
Zavarovalnica se pri izračunu sklicuje na amortizacijo strešne kritine, lastnik pa meni, da bi morali upoštevati hišo kot celoto. Primer odpira pomembno vprašanje, kaj pravzaprav pomeni zavarovanje na novo vrednost in v katerih primerih lahko zavarovalnica izplačilo občutno zmanjša.
Ali je zavarovalnica upravičena do tako nizkega izplačila? Kaj je odločilno pri razlagi splošnih zavarovalnih pogojev in kakšne možnosti ima lastnik, če se s ponujeno zavarovalnino ne strinja? Na vprašanja v pravni svetovalnici portala Deloindom.si odgovarja pravni strokovnjak.
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