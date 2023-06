Toča klestila v severni in severovzjhodni Sloveniji, najhuje na Gorenjskem

Današnji dan je po nekaj dneh dokaj stabilnega vremena, sonca in vročine že zgodaj postregel z nestanovitnim vremenom. Na Gorenjskem tudi z neurji in točo, ki je skupaj z vetrom povzročila precej škode. O toči so poročali od Kranjske Gore, prek Bleda s tamkajšnjim kampom Šobec, kjer je poškodovanih več šotorov, Lesc in Radovljice do Naklega in Kranja.

Po do sedaj znanih podatkih je meteorna voda zalila prostore 30 objektov, sprožil pa se je tudi zemeljski plaz na območju občine Maribor, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Toča na Bledu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Med popoldanskim neurjem z obilnim deževjem so sunki vetra podrli štiri drevesa, poškodovani sta tudi ostrešji dveh objektov. Gasilci so posredovali v 40 primerih, od tega v 28 primerih na območju Gorenjske. Gasilske enote so iz poplavljenih objektov črpale meteorno vodo in zaščitile ogrožene objekte.

V Radovljici je poleg več stanovanjskih objektov meteorna voda zalila prostore Osnovne šole Lesce in vrtca, v Mengšu pa je meteorna voda ogrožala stavbo zdravstvenega doma. V Slovenj Gradcu je poplavilo kletne prostore bolnišnice, v Vojniku pa je strela udarila v drevo poleg stanovanjskega objekta.

Arso napoveduje, da se bodo krajevne plohe in nevihte do večera razširile nad večji del države.

Neurje.si je popoldne napovedal močnejšo nevihto na jugovzhodu države, možna so tudi lokalna neurja s točo.

Na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, da prilagodijo in hitrost ter naj ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih.

Ob močnejših krajevnih padavinah in nevihtah lahko prehodno hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke, še opozarjajo na Arsu. Ob večjih količinah padavin lahko popoldne in zvečer pride tudi do poplavljanja padavinske in zaledne vode. Večja verjetnost za ta pojav bo v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji, opozarjajo.

Padavine naj bi ponehale do jutra

Padavine naj bi sicer ponehale do srede zjutraj, nato pa se bo delno zjasnilo. V sredo bo sprva oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, nastalo bo nekaj ploh. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

V četrtek in petek naj bi bilo nato znova postopno topleje. Tudi reke naj bi začele postopno upadati.