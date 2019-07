Tokrat nas bodo ogradili Srbi

4,8

milijona evrov je vredno skupaj tokratno naročili za nabavo ograje na meji s Hrvaško



Slovenski ponudniki pogoreli

Zakaj vlada kupuje nove kilometre ograje

Zaradi reševanja problematike nezakonitih prehodov državne meje ter preprečevanja ogroženosti zdravja in varnosti ljudi ter zavarovanja premoženja. Nezakonite migracije čez državno mejo z Republiko Hrvaško naraščajo, izrazito v zadnjih dveh mesecih.

Tokrat se skrivalnic pri nabavi ograje niso šli; naročilo je bilo izpeljano v okviru ministrstva za javno upravo, ki ga vodi Rudi Medved FOTO: Leon Vidic/Delo

Kdo je izbrani dobavitelj

Srbsko podjetje ima na svoji spletni strani zapisano, da je njegovo matično podjetje nastalo leta 1949 v Nemčiji, leta 2005 pa je v Beogradu ustanovilo svoje predstavništvo, ki iz srbske prestolnice pokriva še Hrvaško, BiH, Črno goro, Makedonijo in Bolgarijo.

LEGI- SGS je sicer oddal drugo najcenejšo ponudbo, za več kot milijon evrov nižjo je v višini 3,2 milijona evrov oddalo podjetje CVP gradbeništvo in storitve, najvišjo pa Ograje Kočevar, ki bi panelno ograjo prodalo za 5,6 milijona evrov.

Ljubljana – Skupna vrednost javnega naročila je 4,8 milijona evrov, izbrani ponudnik pa je beograjsko podjetje LEGI-SGS. Rok za pritožbo neizbranih ponudnikov je začel teči danes. Rok za vložitev zahtevka za revizijo se izteče 23. julija.V javnem naročilu ministrstva za javno upravo je kot razlog za nabavo novih kilometrov panelne ograje, s katero je našo državo sicer začela najprej z rezilno žico ograjevati že vlada, zapisana tale obrazložitev javnega naročila: »Zaradi reševanja problematike nezakonitih prehodov državne meje ter preprečevanja ogroženosti zdravja in varnosti ljudi ter zavarovanja premoženja. Nezakonite migracije čez državno mejo z Republiko Hrvaško naraščajo, izrazito v zadnjih dveh mesecih. Pričakovati je, da bo trend migracij še rasel. Zaradi tega je na nujnih mestih za uspešno preprečitev nezakonitih migracij treba čim prej postaviti dodatne tehnične ovire.«Ministrstvo je sicer razpisalo dve javni naročili, za dobavo stebrov in sidrnih vijakov ter montažo panelne ograje v vrednosti skoraj 273.000 evrov, ki ga je dobilo omenjeno podjetje iz Beograda. Na ta razpis so se prijavili štirje ponudniki. Tudi glavni razpis, vreden 4,5 milijona evrov, je dobil LEGI-SGS, poleg njega se je na razpis prijavilo še pet slovenskih podjetij, tudi verjetno najbolj znano Ograje Kočevar iz Prebolda.Podjetja Minis ni med njimi, na razpis se tudi ne more prijaviti. V nasprotju s preteklimi razpisi je ta potekal transparentno in prav nič skrit očem javnosti. Šele spomladi letos je bilo namreč po skoraj treh letih in pol konec skrivalnic okoli tega, koliko sta nas stali rezilna žica in panelna ograja, s katero je Cerarjeva vlada ogradila Slovenijo ob začetku begunskega vala.Do tedaj zaupne pogodbe so med drugim razkrile, da je relativno neznano podjetje Minis iz Žalca s tem poslom dobro zaslužilo, in to brez tveganja. Spomnimo – pogodbe, ki sta jih v imenu gospodarske družbe Minis sklenilainkot direktor Zavoda za blagovne rezerve, so bile označene s stopnjo tajnosti interno. Javnost tako ni imela dostopa do vsebine pogodb, za Minis pa se je kasneje tudi razkrilo, da je imel sedež podjetja v istem objektu kot lokalna, tedaj vladajoča SMC.Prva pogodba med državo oziroma Zavodom za blagovne rezerve in podjetjem Minis je bila podpisana 24. novembra 2015. S to prodajno pogodbo je Zavod od podjetja Minis za 1,2 milijona evrov kupil 28.000 kolutov spiralne raztegljive varnostne žične ograje oziroma rezilne žice, temu pa je sledil nakup panelne ograje. Rok za dobavo žice je bil 20. december 2015, v primeru 70-odstotnega avansa pa kar isti dan, 24. novembra torej.To bi lahko bil, so tedaj pisali mediji, dokaz, da je šlo za neobičajno pogodbo, saj je tolikšno količino materiala težko dobaviti še isti dan, ne da bi za sklenitev pogodbe vedel prej. Brez zagotovila Zavoda za blagovne rezerve, da bo posel res sklenjen, bi za Minis to naročilo predstavljalo popoln poslovni polom. Se je pa podjetje po tistem precej finančno okrepilo.»Nikoli nismo rekli, da migrantskega problema ni. Nasprotno, je, zlasti skozi tihotapske združbe. Treba je okrepiti policijo, ki bo tudi okrepila tehnično opremo,« je po srečanju z županom Ilirske Bistricepred dvema dnevoma dejal premier. »Ne moremo pa privoliti v strašenja, ki so politično motivirana.« Šarec je pri tem napovedal povečano število policistov in vojakov. Nakupujejo pa tudi brezpilotne letalnike za nadzor in panelne ograje, »kjer bo to še potrebno«, je dejal Šarec.