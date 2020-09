Toliko okužb, kot jih je bilo odkritih včeraj, še nismo imeli

Ljubljana – Čakamo še uradno statistiko, a po informacijah, ki smo jih dobili, imamo v državi nov rekord, ki priča o tem, kako ljudje še vedno podcenjujejo virus.



26. marca, dva tedna po tem, ko je bila v državi razglašena epidemija, smo imeli 61 potrjenih okužb, kar je 18 manj kot včeraj. Žarišča so žal spet tudi v domovih starejših, kjer naj bi bilo okoli 15 okuženih, in v šolah.



V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu so okužbo z novim koronavirusom ugotovili pri dveh zaposlenih in enem stanovalcu, poroča STA. Najprej je zbolela njihova fizioterapevtka, ki se je okužila znotraj družine, potem se je okužba prenesla tudi na njenega sodelavca in enega od stanovalcev.