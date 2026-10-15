Tomaž Erjavec je novi generalni direktor UKC Ljubljana

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je za generalnega direktorja s polnim mandatom imenoval Tomaža Erjavca, ki je bolnišnico kot v. d. vodil od 12. septembra, so sporočili iz UKC Ljubljana. Soglasje k njegovemu imenovanju mora sicer podati še vlada. Erjavca so izbrali izmed sedmih kandidatov za direktorja s polnimi pooblastili.

Svet zavoda je razgovore s kandidati opravil že v torek, danes pa je na čelo osrednje slovenske bolnišnice s štiriletnim mandatom imenoval Erjavca.

Samo Fakin: Erjavec ima premalo oziroma nič izkušenj pri vodenju velikih sistemov Za imenovanje Erjavca je glasovalo šest članov sveta, proti pa eden, in sicer predstavnik zavarovancev Samo Fakin. Fakin je za STA dejal, da ima Erjavec premalo oziroma nič izkušenj pri vodenju velikih sistemov, kar bi pri 8000 zaposlenih predstavljalo veliko tveganje. Ključen razlog, da je glasoval proti, pa je, da niso prejeli nobenih dokazil o usposobljenosti Erjavca za to funkcijo ter da nima operativnih izkušenj dela z zdravniki. Dodal je, da tudi drugih šest kandidatov teh dveh lastnosti nima. Kljub temu pa Erjavcu želi vso srečo.

Mesto generalnega direktorja se je sprostilo, ko je nekdanji generalni direktor Marko Jug ponudil odstop. Svet UKC Ljubljana ga je nato razrešil 2. septembra, vlada pa je soglasje k razrešitvi podala 10. septembra. Naslednji dan so člani sveta UKC Ljubljana za v. d. generalnega direktorja izbrali Erjavca, ki je vodenje bolnišnice prevzel 12. septembra.

V prvi izjavi za medije po prevzemu funkcije je Erjavec dejal, da prevzem vodenja UKC razume kot veliko odgovornost do pacientov, zaposlenih in celotnega zdravstvenega sistema. Napovedal je, da bodo njegovo vodilo ljudje, pacienti in uspešnost delovanja.

Na razpis za generalnega direktorja, ki so ga objavili 15. septembra, se je sicer prijavilo sedem kandidatov.

Erjavec je podjetnik in manager z več kot 15-letnimi izkušnjami pri ustanavljanju in vodenju podjetij, razvoju ekip ter uvajanju tehnoloških in organizacijskih rešitev, predvsem na področjih zdravstva, izobraževanja in digitalizacije.