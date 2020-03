Tomaž Gantar, kandidat za ministra za zdravje pred poslanci

rojen 21. marca 1960 v Kopru.

Poklicna pot: 1987 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

1994 je opravil specializacijo iz urologije.

1995 je bil imenovan za sodnega izvedenca na področju kirurgije, kar ni več.

1996 je postal član, nato pa predsednik sveta zavoda Splošne bolnišnice Izola.

1999 je bil imenovan za v. d. direktorja bolnišnice, ki jo je nato kot poslovni direktor vodil do 2004.

2002 je bil na lokalnih volitvah na neodvisni listi Koper je naš izbran v koprski mestni svet.

2004 je postal šef kabineta koprskega župana Borisa Popoviča.

2006 je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana občine Piran. Ves čas županskega mandata do 2010 je opravljal tudi zdravniško prakso v urološki ambulanti izolske bolnišnice.

2010 se je po porazu na lokalnih volitvah vrnil v kabinet župana Popoviča.

2010 je bil na sodišču oproščen obtožbe o napačnem predpisovanju zdravila eritropoetin v letih 1999-2001, s katerim naj bi si bolnišnica Izola, katere predstojnik je bil, zagotovila protipravno korist.

2011 je na predčasnih volitvah v Državni zbor kandidiral na listi Desusa, vendar ni bil izvoljen.

20.3.2013 do 29.11.2013 je bil minister za zdravje.

po koncu mandata so mu očitali, da je kot minister podelil koncesijo Zasebni urološki ambulanti Medur in Železniškemu zdravstvenemu domu, kasneje pa v obeh tudi delal.

poslanec je bil do leta 2018 in je vodil tudi odbor DZ za zdravstvo

septembra 2019 je odstopil kot podpredsednik stranke Desus, a je ostal njej član.

dela v Urološki ambulanti SB Izola.

Izzivi za novega ministra

je že bil slabi dve leti minister v času vladein kasneje, a se je odločil za predčasen odhod. V odstopno izjavo je med drugim zapisal, da je korupcija v resnici velik problem zdravstva (in celotne države).Tedanje vlade vlade tudi ni uspel prepričati, da bi ustavila omejevanje števila zaposlenih v zdravstvu, ker je to po njegovem mnenju dolgoročno škodljivo.Zaradi težav pri sprejemanju interventnega zakona ni imel možnosti z reformo zagotoviti dodatnih, nujno potrebnih sredstev za zdravstvo, kar ga je dodatno razočaralo.Ker se mu danes obeta podpora, se bo lahko na ministrski funkciji, ki jo bo prevzel v za zdravstvo najtežjem obdobju, vnovič izkazal. Lahko bo začel urejati težave, ki so praktično ostale iste oziroma so se zdaj s širjenjem novega koronavirusom le še dodatno zaostrile.Stvari, ki v zdravstvu čakajo na boljše čase ostajajo že vrsto let nespremenjene. Z odhodom vsakega novega ministra, Gantar bo že 15. po vrsti in nekontinuiteto začrtanih procesov, pa se le še poslabšujejo.Čakalne dobe so predolge, ambulante družinske medicine ostajajo brez potrebnih zdravnikov, obstoječi pa tožijo nad prevelikimi administrativni preobremenitvami. Sindikat Fides je že pred časom zahteval, da naj zdravniki delajo dosledno po modri knjigi standardov in normativov, napovedali pa so tudi vztrajanje pri izstopu zdravnikov iz enotnega plačnega sistema. Te zahteve bodo torej zagotovo tiste s katerimi se bo morala spopasti nova vlada. Nujno in hitro bo morala sprejeti dolgo pričakovane zakonske spremembe, ki bodo omogočale učinkovito delovanje zdravstvenega sistema in poskrbele za kakovostno in varno delo vseh izvajalcev, torej zdravnikov, medicinskih sester in drugih strokovnjakov.Spremeniti bo treba Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sprejeti nov zakon s področja vodenja javnih zdravstvenih zavodov in nov zakon, ki bo urejal nekrivdno odškodninsko odgovornost. Na Zdravniški zbornici poleg naštetega pričakujejo, da se bo nadaljeval zakonodajni postopek za Zakon o interventnih ukrepih za stabilizacijo javnega zdravstvenega sistema, ki so ga predlagali za skrajševanje čakalnih vrst.Urediti bo treba še način financiranja zdravstva, izboljšati poslovanje bolnišnic, poskrbeti za zamenjavo obrabljene opreme, obnovo dotrajanih prostorov in poenotenje informacijskih sistemov.Zdaj je na vse rak rane v zdravstvenem sistemu pokazal tudi nov koronavirus.