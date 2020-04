Tomaž Gantar: Razmere so vseeno precej boljše

Preberite še: Kaj je s strategijo proti koroni v domovih za starejše?

Ni novih okužb

Dom starejših občanov v Ljutomeru FOTO: Sobotainfo

Preberite še: Somrak ptujskih bogov

Cigler Kralj z direktorji domov za starejše prek videokonferenc

Minister za zdravjeje pred Domom starejših občanov Ljutomer podal izjavo za medije glede namestitve oskrbovancev doma.Minister Gantar v Ormožu, Murski Soboti in Ljutomeru išče rešitev za ljutomerski dom starejših, kjer so se številni okužili z novim koronavirusom , potem ko je propadla rešitev z namestitvijo 40 varovancev v ptujski bolnišnici.»Opravil sem širši obisk na tem koncu, predvsem zaradi številnih okuženih in problemov, o katerih že nekaj časa govorim,« je rekel. »Hotel sem slišati različna mnenja; zdravnikov, ostalega osebja in direktorjev. Dober podatek je, da so razmere vseeno precej boljše, manj je okuženih, ukrepi so v veljavi in bolezen se omejuje.«Ljudje za zdaj ostajajo v Ljutomeru. »O rešitvi, da bi del oskrbovancev selili, smo se pogovarjali zato, da se uredili razmere znotraj doma – čiščenje, drugačna organizacija doma … Če je to možno brez selitve, bo še toliko boljše. Vsaka selitev je še večji stres kot sama okužba.«V ljutomerskem domu so sicer v sredo odvzeli 16 vzorcev, dodatnih pozitivnih na novi koronavirus ni bilo. Ozdravela pa sta dva varovanca in dva zaposlena. Do torka je bilo skupno okuženih 113 ljudi, od tega 83 stanovalcev, 22 zaposlenih in osem zunanjih sodelavcev, ki pomagajo v domu.Minister za deloskupaj z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem išče najboljše odgovore za reševanje žarišč okužb s covidom-19 v domovih za starejše. Kot je zatrdil na vladni novinarski konferenci, že potekajo videokonference z direktorji domov starostnikov.»Razmere glede epidemije se stalno spreminjajo, temu redno sledimo in skupaj z ministrstvom za zdravje vsakodnevno iščemo odgovore,« je povedal Cigler Kralj.Skupnost socialnih zavodov Slovenije je v sredo opozorila, da so domovi za starejše ostali prepuščeni sami sebi. »Razumem pomisleke in skrbi, ki so jih izrazili v skupnosti,« je dejal minister.Pojasnil je, da je glavni namen zagotoviti zadostno raven oskrbe v socialnem delu, medtem ko ni želel komentirati ravni zdravstvene oskrbe. »Skupaj z Gantarjem močno poudarjava, da bi vsak, ki bi to potreboval, dobil bolnišnično oskrbo,« je poudaril.