Vlada za v. d. direktorja Umarja imenovala Tomaža Peršeta

Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) imenovala Tomaža Peršeta. Funkcijo bo nastopil 1. oktobra in jo opravljal do imenovanja novega direktorja ali direktorice, vendar največ šest mesecev, tj. najdlje do 31. marca 2027.

Na mestu vršilca dolžnosti direktorja Umarja bo nasledil dr. Alenko Kajzer, ki urad vodi od septembra 2025.

Kot so zapisali na Umarju, je Tomaž Perše magister ekonomskih znanosti s področja makroekonomije z dolgoletnimi izkušnjami na področju javnih financ, davkov in gospodarske politike.

Med drugim je opravljal vodstvene in strokovne funkcije na ministrstvu za finance, Davčni upravi RS in Finančni upravi RS, kjer je bil tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Dursa ter namestnik generalne direktorice. Od marca 2017 je član fiskalnega sveta, med letoma 2020 in 2025 pa je bil tudi svetovalec generalnega direktorja finančne uprave.