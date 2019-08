Tomaž Vesel: »Tako preprosto najbrž ne bo šlo.«

Ljubljana - Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel v osnutku pokrajinske zakonodaje pogreša štiri predpogoje za ustanovitev pokrajine: kriterije za ustanovitev, natančno definicijo, katere naloge se na pokrajine prenašajo z države in katere z občine ter kako se bodo pokrajine financirale. Brez tega se o pokrajinah lahko pogovarjamo le na načelni ravni, pravi.Ali delitev države na pokrajine res prinaša decentralizacijo javnega sektorja, boljše storitve za prebivalce, skladnejši regionalni razvoj in nujno več evropskih sredstev?Teoretično je decentralizacija s pokrajinami seveda mogoča. Majhne občine, ki smo jih ...

