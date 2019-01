Tomosov »penthouse« kmalu naprodaj

3500

evrov za kvadratni meter bo po napovedih najvišja cena za stanovanje v prenovljenem Tomosovem bloku

Pri garažni hiši pritožba sosedov

Prihaja čas za luksuzne nepremičnine

»Zanimanja za stanovanja je zelo veliko,« pove Iztok Lampič, direktor Clipplusa, podjetja, ki vodi projekt prenove in prodaje znamenitega Tomosovega bloka, ki ga je zasnoval arhitekt Edo Mihevc, njegova zunanjost pa je spomeniško zaščitena. Vrednost celotne naložbe ocenjuje med pet in šest milijonov evrov, polovico stroškov naj bi predstavljala prenova. Na spletni strani podjetja že zbirajo neobvezujoče rezervacije za nova stanovanja, uradno prodajo bodo po načrtih začeli februarja, junija pa naj bi bila že vseljiva.V prvih treh nadstropjih je predvidenih 15 apartmajev, v velikosti do 65 kvadratnih metrov, v preostalih sedmih pa bo na voljo 21 moderno zasnovanih stanovanj, v velikosti do 115 kvadratnih metrov. Na samem vrhu stavbe bo 112 kvadratnih metrov veliko »penthouse« stanovanje, s kar 155 kvadratnimi metri terase. Cene naj bi znašale od 2700 do 3500 evrov za kvadratni meter. Posebnost stavbe naj bi bil tudi Tomosov muzej v pritličju, a je po sogovornikovih besedah zdaj to še odprto. Lampičevo podjetje pod blagovno znamko Neuhaus trži tudi novogradnje v Ljubljani – Neuhaus Kolodvorska, Vila Celovška in Vila Dolenjka, pri čemer sta, kot izvemo, zadnji dve že prodani.Projekt prenove Tomosovega bloka na Muzejskem trgu je povezan tudi z gradnjo podzemne garažne hiše v treh etažah s 468 parkirnimi mesti, enajst metrov globoko pod zemljo, z izhodom na Kopališko nabrežje. Lampič navede, da so v poslu s koprsko občino v bodoči garaži zakupili 40 parkirnih mest.Nad izdanim gradbenim dovoljenjem za garažno hišo pa so se pritožili bližnji stanovalci. »Projektu nismo zaupali, saj menimo, da ni upošteval v zadostni meri statičnih posebnosti našega 35 metrov visokega bloka, ki je v bližini. Gradili so ga pred letom 1960 in je že s potresnega vidika lahko ogrožen,« pojasni Dušan Ropotar, predsednik hišnega sveta bloka na Muzejskem trgu 4. Predstavniki stanovalcev in Univerze na Primorskem, ki je na Muzejskem trgu kupila stavbo koprske pošte, so se glede garažne hiše že sestali z novim koprskim županom Alešem Bržanom. Ta jim je zagotovil, da bodo skupaj poiskali ustrezno rešitev.»Cene, ki jih napovedujejo v prenovljenem Tomosovem bloku bodo za Koper najvišje do zdaj. Prav je, da se staro mestno jedro ovrednoti tudi v ceni nepremičnin višjega razreda, a je za to potreben čas ter izboljšanje bivalnih razmer v okolici,« meni Matija Košir iz koprske nepremičninske agencije Remax. Po njegovem mnenju se bo trg luksuznih nepremičnin razvil šele v prihodnjih letih.Med novogradnjami, ki bodo v koprskem središču na trgu še letos, so po pričakovanjih še stanovanjski kompleks ob Ferrarski cesti, za katerega je DUTB v zaključni fazi zbiranja ponudb za prodajo stavbe kot celote, ter stanovanja, ki jih je zgradil oziroma prevzel Grafist – na Vojkovem nabrežju (ta naj bi bila že prodana) ter Zeleni park 2. Skupno naj bi bilo tako na voljo 265 stanovanj: 164 ob Ferrarski, 68 v Zelenem parku 2 in, kot že omenjeno, 37 v Tomosovem bloku. Cene se bodo po pričakovanjih gibale od 2200 evrov navgor.