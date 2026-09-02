Luka Mesec: Brezplačen vrtec za vse v Ljubljani

»Rabimo človeka z dobrimi upravljavskimi izkušnjami, rabimo človeka, ki ima željo Ljubljano spet vrniti nam, Ljubljančankam in Ljubljančanom,« je ob najavi kandidature bivšega predsednika slovenske vlade Toneta Ropa za župana prestolnice Slovenije dejala Urška Klakočar Zupančič.

Vprašala se je, ali si želimo mesta, ki bo služilo meščanom, za naše potrebe, za našo kakovost življenja, ali si želimo mesta, kjer se bomo morali nenehno prilagajati njemu samemu. »Želimo si takšnega načina vodenja, ki bo pošten, ki bo skladen s pravili, kjer bomo slišani, kjer bomo lahko na glas povedali, kaj mislimo, in zato se ne bomo počutili slabo,« si je odgovorila bivša predsednica državnega zbora, pri tem pa posredno kritizirala dolgoletnega župana Zorana Jankovića in njegov način vodenja ljubljanske mestne občine.

»Ljubljančani nismo klienti mestne uprave, mestna uprava ni Ljubljana. Ljubljana smo mi vsi, Ljubljana smo občanke in občani. In to želimo v temelju spremeniti s svojim političnim programom, s svojim delovanjem in s svojo aktivnostjo,« je nadaljeval Tone Rop. Želi si boljšo Ljubljano, katere upravljanje bo bolj transparentno, bolj učinkovito, bolj strokovno, predvsem pa bo v interesu vseh Ljubljančanov.

Zanj in za listo, nabrano okoli njega in Urške Klakočar Zupančič, bo mera uspeha to, da bodo v Ljubljani zagotovili več stanovanj, da bodo stanovanja bolj dostopna in da bodo zagotovili več neprofitne stanovanjske preskrbe. »V Ljubljani imamo zemljiško politiko, ki favorizira profitabilne projekte, ki favorizira kapital in profit pred stanovanjsko preskrbo za Ljubljančane. V Ljubljani bi radi zagotovili turizem, od katerega bo seveda imela Ljubljana korist. Vendar si želimo hkrati, da turizem ne bi omejeval Ljubljančanov,« je povedal Rop.

Eden od velikih izzivov, s katerimi se bo spoprijel, je ureditev mestnega prometa. Med prioritetami pa bosta tudi okolje in čist zrak. »Vrnimo mesto Ljubljančankam in Ljubljančanom. To so temeljni cilji in stvari, za katere si bomo mi prizadevali. Ljubljana smo vsi,« je poudaril Rop.

Rop ne bo obljubljal nemogočega za volitve

Tone Rop in Urška Klakočar Zupančič ustanavljata tudi politično stranko. Oba bosta po vzoru strank Levica in Vesna sopredsedujoča v stranki. »Združujeva dva pola, ki se znata lepo med seboj uskladiti. Mene ste spoznali kot predsednico državnega zbora, ki je naklonjena marginaliziranim skupinam, šibkejšim, ki želi vključevati ljudi in se trdno bori za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in za spoštovanje vseh civilizacijskih pridobitev. Tone pa ima seveda tisto komponento, ki je izjemno pomembna pri vodenju, in to je upravljavska sposobnost,« je ilustrirala njuno politični simbiozo.

Ustanovni kongres stranke bo čez dva tedna, sta napovedala. Imen, ki bodo na listi za volitve v ljubljanski mestni svet, nista želela razkrivati. Bo pa na listi Klakočar Zupančičeva. Kot generalni sekretar stranke se omenja Jani Möderndorfer, politik, ki je zamenjal številne stranke na liberalni sredini.

Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič na predstavitvi kandidature za župana Ljubljane. FOTO: Jože Suhadolnik

»Menim, da ni popolnoma nič slabega, da imamo v Ljubljani konkurenco na županskih volitvah. Namreč, v preteklosti smo mnogokrat poslušali, in tudi to je bil eden od argumentov pri pogovorih, da je bil temeljni problem, da Ljubljančani niso imeli izbire, koga izbirati. Tako rekoč so imeli enega samega. Zdaj je izbira. In mi upamo, da to ponujamo,« pa je Rop odgovoril na vprašanje, kako sprejema dejstvo, da je Luka Mesec iz Levice konkurenca na levi sredini.

Zavrnil je tezo, da gre za drobitev sil na levi sredini, ki bi lahko na koncu volitev šla v prid aktualnemu županu Jankoviću. »Mi smo se pogovarjali tudi s stranko Levica in seveda je veliko skupnih točk. Je pa seveda verjetno način, pot, po katerih pridemo do teh ciljev, različna,« je povedal Rop, a dodal, da je najlažje obljubiti, da bo vse zastonj in da bomo vsi srečni in veseli, potem pa priti seveda v situacijo, ko je to popolnoma nemogoče. Pri tem se je spotaknil ob obljube Levice glede gradnje stanovanj. »Mi ne podcenjujemo ljudi, zato res ne bi želeli dajati nerealnih obljub, ampak realne.«

Mesec je že predstavil svoje programske sklope

Sokoordinator Levice Luka Mesec je vstop v ljubljansko župansko tekmo napovedal julija, pa je danes v središču Ljubljane, zraven podhoda Ajdovščina, ki velja za degradirano območje mestnega jedra, predstavil prve štiri temeljne točke svojega županskega programa.

»Po 20-ih letih je čas za novega župana, za nova merila uspeha in za novo generacijo,« je vsebinski sklop odprl Luka Mesec, ki prav tako kot Rop pozdravlja dejstvo, da bodo imeli prebivalci glavnega mesta letos na županskih volitvah dejansko izbiro. Na volitve se podaja s sloganom Ljubljana, ki si jo lahko privoščimo, zato se bo osredotočil na zniževanje stroškov življenja v mestu, ki nezadržno rastejo. Najbolj udarna predvolilna obljuba je uvedba brezplačnega vrtca za vse v prvem letu mandata.

Pri dostopnosti stanovanj napoveduje oster nadzor nad nepremičninami, ki se v Ljubljani oddajajo za turiste. »V visoki donosi, ki jih je mogoče ustvarjati z AirBnb, dvigujejo cene stanovanj, kar privlači tiste, ki stanovanja v Ljubljani kupujejo kot investicije in puščajo prazna,« zato Mesec napoveduje, da bo njihova mestna uprava nemudoma začela vršiti oster nadzor nad kratkoročnim oddajanjem nepremičnin, ki se v Ljubljani lahko oddajajo 60 dni na leto.

»Po 20-ih letih je čas za novega župana, za nova merila uspeha in za novo generacijo,« ocenjuje Luka Mesec FOTO: Blaž Samec

Pri vodenju mesta je čas za prehod od politike enega človeka k mestu, ki bi ga vodili skupaj z meščani. Pet odstotkov proračuna bi namenil projektom v četrtnih skupnostih. Nepretočnost prometa v mestu pa bi reševal na način, da se avtomobili umaknejo pešcem, kolesarjem in javnemu prevozu. Prvak Levice pa se bo zavzemal tudi za povečevanje zelenih površin in razvoj petih zelenih klinov v mestu, ki skrbijo za prevetrenost mesta in kakovosten zrak ter hladijo vse bolj pregreto mesto.

Kdo bo kandidiral na desni?

Poleg Ropa in Mesca so na levi sredini kandidaturo za ljubljanskega župana že napovedali aktualni župan Janković, kandidat Preroda Gregor Novak in mestni svetnik Jasmin Feratović iz Piratske stranke. Na desni strani pa sta do sedaj kandidaturo napovedala Aleš Primc (Glas za otroke in družine) in nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc.

Stranke desnice, ki so na oblasti še nimajo in kot kaže ne bodo imele svojega skupnega kandidata. Za vstop v župansko tekmo v Ljubljani teren tipa tudi šefica SLS Tina Bregant, ki ji ni uspelo postati ministrica v četrti vladi Janeza janše. Bregantova je po naših informacijah naročila pri agenciji Ninamedia telefonsko anketo z vzorcem 500 respondentov. Rezultat je pokazal, da se ji bi lahko v primeru nastopa na volitvah obetala podpora okoli 6-odstotnih točk. Predsednica SLS spogledovanja s kandidaturo ni ne potrdila ne zanikala. Sogovorniki na desni pa pravijo, da Bregantova nima blagoslova Janše, da bi kandidirala kot kandidatka »konsolidirane desnice«.