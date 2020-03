Na dnevnem redu je bila tokrat primopredaja oblasti. »V tako nenavadnem času še nismo imeli predaje oblasti,« je rekel. »Izredno stanje je naravno stanje te vlade,« je pristavil. »Ta vladna ekipa bo skušala delovati v izrednem stanju.«​Markeš je bil kritičen do novih ministrov za zunanje zadeve (), notranje zadeve () in obrambo (). »To je zlo naše demokracije,« je ocenil idejo naborništva. »Ideja ne gre samo v eno smer, ampak tudi v drugo. Če se ljudje odpovejo lastni svobodi, zaslužku in času v korist države, potem bi morali spet uvesti socializem.«Toninovo izjavo, da bi lahko v slovensko vojsko vključili tudi pripadnike Varde, je označil kot grozljivo. »Tonin bi moral odstopiti, še preden je nastopil, in upati, da bomo to izjavo čim prej pozabili,« je rekel.Podobno kritičen je bil po predstavitvi zunanjega ministra Anžeta Logarja. »Tako prijazno teoretske vulgarne predstavitve ne doživiš vsak dan,« je dejal. »Kaj sploh je tiha diplomacija do Hrvaške?« O isti temi je spregovoril tudi Žerdin. »Saj diplomacija je nekaj, kar se dogaja tiho. Kaj želi s tem povedati?«Še posebno pa se Markeš razburja zaradi notranjega ministra Aleša Hojsa. »To je kontradiktorno, perverzno in nevredno pravne države in demokratične kulture,« je zatrdil. »Ta gospod je v upravnem odboru Nove24tv. Globoko je vpleten v zgodbo, ki jo preiskujejo in sedaj je on najvišji preiskovalec preiskovanca, ki je on sam. To tudi pojasni motive te vlade, ki nastaja kot mikro projekt samozaščite pred potencialnim kriminalom.«