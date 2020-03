Tonin: Ljubljana ne bo v karanteni

Bodoči minister za obramboje ob robu seje DZ, na kateri v senci soočanja s koronavirusom potrjujejo ministrsko ekipo vlade Janeza Janše , zatrdil, da med ukrepi ni predvidena karantena za Ljubljano. Širjenje te informacije je Tonin označil za neodgovorno. »Brez panike, nikomur ni treba hiteti v Ljubljano ali iz nje,« je miril javnost.Kot je pojasnil Tonin, je govoril s predsednikom vlade Janezom Janšo in s poveljnikom Civilne zaščite ter lahko pomiri slovensko javnost, da se tovrstni ukrep ne predvideva. »Tisti, ki tovrstne lažne novice širijo, pa ravnajo zelo neodgovorno, ker po nepotrebnem povečujejo paniko,« je ocenil.Kateri ukrepi so predvideni, bo po njegovih napovedih znano takoj po prvi seji vlade, na kateri se bo ministrska ekipa sestala že nocoj, po predvideni potrditvi v DZ. Janša je že napovedal, da bodo ustanovili krizni štab.Sicer pa je Janša ob tvitu tednika Demokracija, da bo po neuradnih informacijah Ljubljana od nedelje dalje v karanteni, na svojem twitter profilu vprašal, kdo širi to informacijo.