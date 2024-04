Tonin na konferenci o obrambi, zelenem prehodu, kmetijstvu in migracijah

Predsednik NSi Matej Tonin je v govoru na programski konferenci NSi v Celju poudaril pomen obrambe in razumnega zelenega prehoda, ki ne obremenjuje gospodarstva. Pozval je tudi, naj EU zaščiti kmeta in poviša subvencije za kmetijstvo ter naj migrantom pošlje jasno sporočilo, da bodo, če bodo mejo prestopili nezakonito, vrnjeni.

EU in predvsem zveza Nato sta po Toninovih besedah najboljša varnostna garancija. Pozive k izstopu iz zavezništva je zato označil za izjemno škodljive, saj ustvarjajo vtis, da je država varnejša izven Nata. A to bi prineslo posledice, kot so obvezen nabor, več sredstev za obrambo in vojaške vaje, je opozoril.

Vlaganje v obrambo je najcenejše zagotovilo za mir, je menil Tonin. Ob tem je pozdravil napoved o vzpostavitvi funkcije evropskega komisarja za obrambo in ustanovitev hitrih odzivnih sil. V nadaljevanju je kritiziral aktivistični zeleni prehod, ki ga po njegovi oceni vzpodbujajo levičarski aktivisti in čigar bistvo je, da »je na dolgi rok finančno nevzdržen in da umazanijo prenaša iz evropskega kontinenta v Azijo in Afriko«.

Čistega okolja se po Toninovi oceni ne da doseči s prepovedmi, temveč s tehnološkim razvojem. Zato je vlado pozval, naj namesto prepovedi ogrevanja na drva poveča subvencije, da bodo ljudje lahko menjali stare peči.

Glede kmetijske politike je ocenil, da EU kmeta postavlja pred nemogočo nalogo, saj od njega zahteva visokokakovostne produkte, visoke okoljske standarde in nizko ceno. Ameriški, afriški in azijski kmet nimajo tako visokih standardov »in jasno je, da evropski in slovenski kmet v taki tekmi ne moreta zmagati«. Kmet mora preživeti, je dejal Tonin, to pa je treba plačati z višjimi kmetijskimi subvencijami.

V zaključku govora je omenil pomen krščanske Evrope, ki da dopušča različna mnenja in različne vere. Od migrantov pričakuje, da se prilagodijo evropskemu načinu življenja in začnejo soustvarjati to skupnost.

Glede migracijske politike pa je navedel, da daje napačna sporočila, češ da bo tisti, ki bo našel pot v EU, z evropskimi socialnimi sistemi že nekako preživel. V NSi predlagajo nasprotno, da naj v EU v tretjih varnih državah, kot sta Turčija in Egipt, vzpostavi migrantske centre, da bodo lahko migranti od tam v EU prišli mimo tihotapcev. »Predvsem pa moramo sporočati, da bodo vsi, ki v EU pridejo nelegalno, vrnjeni brez milosti,« je sklenil.