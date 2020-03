FOTO:Tonin: služenje domovini ne bo izguba časa in denarja

FOTO: Blaž Samec/Delo

V državnem zboru poteka nujna seja parlamentarnega odbora za obrambo, na kateri člani odbora zaslišujejo kandidata za novega ministra za obramboKandidat za ministra, 36-letni politolog iz Kamnika, ki je predsednik koalicijske stranke NSi, je v svoji uvodni predstavitvi dejal, da je sam kar petkrat zasliševal kandidate za obrambnega ministra, kar priča o tem, kako pogosto se pri nas menjajo obrambni ministri.Kot je obljubil, bo skrbel, da bodo odnosi ministrstva za obrambo s parlamentom še naprej dobri. Če bo izvoljen, bodo pri njem vrata ministrstva za člane paralmentarnega odbora vedno odprta. Sistem zaščite in reševanja je ocenil kot dobro delujoč sistem, kot enega boljših v Evropi in napovedal, da se bo trudil, da bo tako ostalo še vnaprejZadnje desetletje je bilo za slovensko vojsko desetletje stagnacije in nazadovanja in se ne slepi, da bo v dveh letih uspel rešiti vse tisto, kar predhodniki niso uspeli rešiti v desetih letih. »Zavedam se, da na resor prihajam kot gasilec in šele, ko bo požar pogašen, se bo začela resna rekonstrukcija sistema.«Izpostavil je kadrovsko sušo. »V zadnjih letih izgubljamo bataljon vojakov brez vsakršne vojne. Zaradi dodatnih nalog, ki pa jih prinaša bodoča migrantska kriza in soočanje s koronavirusom, se kadrovske potrebe zgolj povečujejo, žal pa so kadrovski odlivi zaskrbljujoči. Zato bo moja ključna naloga obrniti kadrovske trende, če teh trendov ne bomo obrnili, potem žal vojske ne bo več.«Glede naborništva je dejal, da je v koalicijski pogodbi jasno zapisano, da bo naborniški sistem vpeljan postopoma in opozoril, da zgolj vpeljava tega sistema ne bo rešila vseh problemov vojske in da ne bo poceni. Slovenska javnost je glede naborništva razdeljena, zato se mu zdi postopna uvedba edina logična, da javnosti pokažejo, da služenje domovini ni izguba časa in denarja ter, da nikomur, ki tega ne želi, ne bo treba nositi orožja.Izkušnje drugih evropskih držav, ki imajo naborniški sistem kažejo, da je tretjina mladih zdravstveno nesposobna, tretjina se jih služenju izogiba, tretjina pa je motiviranih in pripravljenih služiti vojaški rok. »Moj cilj je, da dobimo čim več mladih, ki so motivirani in bi prišli služiti vojaški rok.«Služenje vojaškega roka se bodo trudili narediti privlačno za mlade, da bodo v tem času mladi pridobili veliko veščin, ki bi jim koristile v vsakdanjem življenju. Vse to, kar bi mladim prišlo zelo prav v nadaljnjem življenju. Z ministrstvom za delo bodo poiskali rešitev, da bodo mladim plačani prispevki za pokojninsko zavarovanje in da bo služenje tudi plačano, da bodo z naborniki podpisali pogodbo in ta čas ne bo izgubljen, temveč dragocena izkušnja v življenju vsakega mladega človeka.Zaradi nacinoalne varnosti in ne zaradi Nata, bo potrebno sprejeti nov srednjeročni načrt financiranja obrambnega resorja. Usmerjevalnim dokumentom bo treba do konca leta začrtati bolj realistično pot, preko zahtev SV bodo ugotovili dejanske potrebe vojske po opremi, vozilih, plovilih in oborožitvi, začrtali bodo prioritete, ki jih bo možno izvesti v dveh letih.Oblikovanje srednje bataljonske bojne skupine bo temelj manevrskih zmogljivosti vojske in eden od ključnih ciljev njegovega mandata, na tej točki napoveduje korak naprej. Pri nabavi obljuba transparentnost in ničelno toleranco do korupcije. Zagotavljam, da bom z vsemi sredstvi, ki so mi na voljo, transparentnost tudi zagotovil.Napovedal je iskanje sredstev za nakupe opreme tudi izven integralnega proračuna za sredstva, ki se jih uporablja večnamensko, med drugim tudi z donacijami. Kolektivna varnost v okviru zavezništva Nato je še vedno najboljša in najcenejša zavarovalna polica, ki jo ima ta država, je zagotovil Tonin.Evropsko varnostno okolje zaznamuje vse bolj agresivna drža Rusije, nestabilnost Bližnjega Vzhoda in krepitev Kitajske, hibridne grožnje, terorizem, kibernetske grožnje in podobno je naštel kot ključne grožnje evropskemu in slovenskemu obrambnemu okolju.Zavezal se je h krepitvi vojaških zmogljivosti Evropske unije in novih varnostnih in obrambnih pobud znotraj EU, v tem ne vidi podvajanja nalog z Natom, ampak krepitev evropskega stebra znotraj Nata. Slovenija bo tudi v Toninovem mandatu ostala zavezana mednarodnim vojaškim operacijam. Prioriteta operativnih prizadevanj bo ostal Zahodni Balkan, bo pa naše udejstvovanje na misijah odvisno od varnostnih razmer doma in od kadrovskih razmer v vojski.Od Obveščevalno varnostne službe obramnega ministrstva pričakuje, da bo delovala zakonito, v tej službi je v zadnjem času prišlo do aktivnosti, ki so bile z vidika zakonitosti vprašljive, pravi Tonin. Kot napačno je okrcal odločitev za predčasen umik vojakov s severa Iraka. Želi si tesnejšega povezovanja z vojsko in da do vojske nima podcenjujočega odnosa.Nepremično premoženje ministrstva bodo pregledali in napovedal, da bo odsvojitev nepremičnega premoženja odplačna. Napovedal je reorganizacijo inšpektorata za varstvo pred naravnimi nesrečami. S sedanjih 13 izpostav bi prešli na štiri izpostave, da bi zagotovili enakomernejšo razporeditev zavezancev med inšpektorji, zmanjšali število vodij, povečali število inšpekcijskih pregledov in odpravili administrativne ovire.