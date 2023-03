Tonin: Opozicijo želimo spodbuditi, da prenehamo s kritizerstvom in rušenjem

Prvak NSi Matej Tonin je sporočil, da je dejstvo, da ni uspeli zbrati zadostnega števila podpisov za interpelacijo kulturne ministrice Aste Vrečko zaradi ukinitve samostojnega muzeja osamosvojitve, stranko prisililo, da so ponovno premislili o politiki, ki jo želijo voditi. »Odločili smo se, da svojo pobudo proti preoblikujemo v pobudo za. Interpelacija je sicer pobuda proti, a s priporočili vladi smo to pobudo preoblikovali v pobudo za,« je dodal. Tako se bodo po njegovih navedbah poslanci prisiljeni opredeljevati do samih politik, ne pa do imena.

»Dosedanje interpelacije so pokazale, da ko je imela vladna koalicija trdno večino kot orodje, ki je zgolj okrepilo koalicijo, in še dodatno poudarilo njene napačne politike. Tega si v NSi ne želimo,« je še navedel Tonin in napovedal, da bodo delovali na konceptu za in skušali vladnim politikam prestaviti alternativne – še posebej na področju zdravstva in davkov.

Brez glasov SDS sicer NSi sama niti ne more vlagati interpelacij, za katere sicer v stranki prevladuje ocena, da v trenutni situaciji koalicijo le povezujejo in zato v tem trenutku niso smiselne.

Pri interpelaciji zoper celotno vlado, ki jo je v SDS vložila v petek, bodo poslanci NSi sicer razpravljali. Glasovanje pa zaenkrat ni predvideno. »Če bi nas kolegi v SDS vprašali za mnenje na začetku priprave te interpelacije, bi jim svetovali, da gremo v politiko za, kar pomeni, da bi pripravili konkretno predloge, kako izboljšati situacijo na področju Muzeja slovenske osamosvojitve, zdravstva ali davkov ... Opozicijo želimo spodbuditi, da prenehamo s kritizerstvom in rušenjem, ampak da začnemo z vlado tekmovati v rešitvah, predvsem pa boljšim predlogom,« je še navedel prvak NSi, ki se v opoziciji skuša distancirati od SDS in ubrati t. i. tretjo pot med Janšo in Golobom.

Poteze NSi je tako treba brati tudi v luči pozicioniranja stranke in poskusa izboljšanja rezultata desnice.