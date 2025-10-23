Tonin ostro proti pobudi za varen splav, aktivistke se ne bodo predale

Evropski poslanke in poslanci bodo 5. novembra glasovali o državljanski pobudi My Voice, My Choice, s katero skušajo aktivistke in aktivistki prebivalkam držav Evropske unije zagotoviti varen splav. V nekaterih državah je pravica do splava sicer zagotovljena z ustavo, vendar poseg ni nujno tudi dostopen, v drugih, na primer na Malti, pa je splav popolnoma prepovedan.

Pobuda predlaga, da Evropska komisija vzpostavi finančni mehanizem, s katerim bi države članice lahko sofinancirale dostop do varnega splava za ženske, ki v svojih državah te možnosti nimajo. Predlog ne posega v nacionalne zakonodaje o splavu.

Z Inštituta 8. marec so v sredo sporočili, da bodo bitko za varen in dostopen splav najverjetneje izgubili, saj da niso dobili dovolj podpore med evropskimi poslanci in poslankami: »Glasovanje je 5. novembra, poslanci pa umikajo podporo.« Pobudi nasprotuje med drugim Matej Tonin, ki je na družbenem omrežju X danes zapisal: »Drži, upam, da nam uspe. Skrajni čas je, da levičarsko-nevladno agendo po Evropi ustavimo.«

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je v odzivu na njegov zapis povedala, da »Tonin počne vse, da bi pobudo zaustavil«. Predstavniki in predstavnice evropske pobude My Voice, My Choice so pravne in vsebinske vidike pobude v zadnjih tednih predstavljali evropskim poslancem. Za uspeh morajo poleg glasov poslank in poslancev Socialnih demokratov, Renew, Levice in Zelenih dobiti tudi glasove neodvisnih in konservativnih poslancev, kar pa je zelo vprašljivo.

»Toninovo početje je res ekstremistično. V Sloveniji je pravica do svobodnega odločanja o lastnem telesu zapisana v ustavo in to ne zaradi nekih ekstremnih levičarjev, ampak zaradi koalicije levih in desnih poslank in poslancev, ki so se skupaj odločili za to svoboščino,« je dejala Nika Kovač. Prav tako po njenem mnenju Tonin natanko ve, da prepoved splava ne pomeni tudi manj teh posegov, pomeni le več nevarnih splavov in več smrtnih žrtev.

Za varen splav svoj glas oddalo več kot milijon ljudi

Pobudo My Voice, My Choice je podpisalo več kot 1,1 milijona prebivalcev držav članic Evropske unije; med kampanjo so aktivisti zbirali podpise v 27 državah članicah Evropske unije in v večini presegli prag potrebnega števila podpisov. Četudi jim ob prvem glasovanju ne bo uspelo, pa je Nika Kovač zagotovila, da se ne bodo predali: Prepričani smo, da ne delamo nič revolucionarnega in da v resnici bijemo bitko za zaščito življenja številnih žensk. Šle bomo do konca in ni nas strah izgubiti. Ustvarili smo namreč gibanje, ki je tako močno in tako povezano, da nam bo na dolgi rok zagotovo uspelo.«

Na Poljskem so pred dnevi obeležili peto obletnico, odkar je splav postal praktično nedostopen. Zakonsko je dovoljen le v primerih incesta, posilstva ali ogroženega življenja matere, vendar so nekatere ženske umrle, saj jim zdravniki niso želeli ali si upali pomagati, prede je bilo prepozno.

Iz Hrvaške pa so včeraj prišle novice o tem, da se na zagrebški kliniki za ginekologijo in porodništvo na ugovor vesti sklicuje več deset ginekologov in skoraj polovica medicinskih sester, ki delajo na oddelku za reprodukcijo oziroma nosečnost. Ženske, ki želijo opraviti splav, imajo zato težave, kako priti do tablete za splav.