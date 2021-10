Tonin označil Janšev tvit za neprimeren in ga pozval k opravičilu

Odziv Boruta Pahorja

Osebno sem trdno prepričan, da je mogoče vsako mnenje izraziti tudi na vljuden, strpen in spoštljiv način in da je to pravzaprav edini način, s katerim lahko mirno in zrelo razrešimo vse probleme in ne povzročamo novih.



Zato me skrbi, ker se v nasprotju s tem poglablja vtis, da je mogoče biti danes slišan le, če nasloviš javnost z izjavami, ki so nevljudne ali celo nestrpne.



Tej nevarni skušnjavi se moramo najbolj disciplinirano upirati najvišji državni predstavniki. Še zlasti moramo biti na to pazljivi, ko je mogoče naše stališča razumeti tudi kot stališča države, ki jo predstavljamo.

Slovenija si je v tridesetih letih svoje samostojnosti v Evropi in svetu pridobila sloves ugledne, konstruktivne in neprepirljive države. Vsi, ki jo predstavljamo, se moramo truditi, da tega slovesa ne omajemo, temveč krepimo.