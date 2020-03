Slovenija ne ve, kje je več milijonov zaščitnih mask

KLJUČNI POUDARKI Zapleta se z zaščitnimi maskami

0.30 Kje je zaščitna oprema

0.30 Novi ukrepi

Minister za obramboje v Odmevih na TVS opozoril, da je pomanjkanje zaščitne opreme »alarmantno kritično«. Glede pričakovane pošiljke je povedal, da se je zapletlo pri prevozu 1,5 milijona zaščitnih mask iz nemškega Hamburga v Slovenijo. Po ministrovih besedah se trudijo razrešiti ta zaplet, če bo treba, bodo ponje poslali letalo.Stvari ne stečejo, kamiona čakata, problem so tudi zastoji na meji, je dejal minister. »Nemci skušajo morda uveljaviti določbo, da ne dovolijo izvoza nobene opreme, ki jo sami potrebujejo,« je dodal. Včera se je po Toninovih navedbah zgodil še drug incident. V Slovenijo bi preko Italije morala priti še pošiljka s tremi milijoni mask, vendar po ministrovih besedah ne morejo vzpostaviti stika z voznikom, zato ne vedo, kje je. »Če bi kdo izkoristil to krizo za vojno dobičkarstvo, da bi država plačala tri milijone mask, te pa bi izginile, bi bilo zelo hudo,« je dodal. Pričakuje, da bodo danes vedeli več.Slovenija še naprej zaostruje ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa. S polnočjo se je še zmanjšalo število mejnih prehodov, kjer bo mogoče prečkati slovensko-italijansko mejo. Od danes bodo na cestnih povezavah z Italijo delovale le še štiri kontrolne točke, in sicer na mejnih prehodih Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije bodo odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.Pri poslovanju trgovin se uvaja del dneva, ko bodo prednost pri nakupih imele ranljive skupine. Tako bodo od danes prodajalne z živili lahko odprte vsak dan vsaj od 8. ure in najmanj do 20. ure. Med 8. in 10. uro bodo prednost pri nakupu in vstopu v trgovine imele ranljive skupine, med drugim invalidi, upokojenci in nosečnice. Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo.